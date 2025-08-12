Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Fue durante un control de rutina que le detectaron que llevaba los objetos desde Buenos Aires a Miami
Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por 58 millones de pesos. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.
El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron monedas de oro.
Luego de la revisión, se constató que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica, sumado a un anillo, cuatro relojes, tres cadenitas y un prendedor.
Al consultarle la procedencia de los elementos, la empleada manifestó que alguien le había ofrecido transportar dichos elementos por una cantidad de dinero, no refiriendo más datos sobre esa persona.
Luego se llevó a cabo el registro del equipaje de bodega, del cual se obtuvo como resultado que la azafata también transportaba diez celulares marca “Apple”. En esta ocasión, la acusada refirió que lo hacía para su arreglo.
Ante el hallazgo, se convocó la presencia de testigos y se trasladó a Patane hasta la oficina donde se le labró actuaciones. Debido al procedimiento, el vuelo AR-1304, con destino a Miami, Estados Unidos, sufrió demoras.
Con el cierre de la pesquisa y el allanamiento en su domicilio, se constató que tenía en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.
La causa contra Patane, de 64 años, quedó caratulada como tentativa de contrabando, y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, del juez Diego Alejandro Amarante.
