Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Combustibles y ATN: la oposición presiona mientras gobernadores "dialoguistas" esperan una señal
Canarios de oro: se cumplen 30 años del histórico campeonato de La Plata Rugby Club
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
Desesperación: afiliados de IOMA del interior bonaerense denuncian demoras en la aprobación de cuidadores domiciliarios
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
VIDEO. Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Habló la mamá del platense Ian Moche y le dio duro a Milei: "El límite está en agredir”
Avanzan las obras del acueducto sobre Avenida 32 para mejorar el servicio de agua en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Qué se sabe de la vuelta del plan canje de autos, con el que se busca estimular la venta de 0km
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El hockey de caballeros de Gimnasia y toda la familia albiazul están de luto. Agustín Isla, jugador del Lobo, perdió la vida luego de enfrentar una dura enfermedad que lo mantuvo internado en los últimos meses. Su partida deja un profundo vacío no solo en el equipo, sino también en el corazón de todos aquellos que lo conocieron y acompañaron en este tiempo.
En las últimas horas, se había difundido un pedido urgente de dadores de sangre para él. Isla permanecía internado en la Clínica Althea, en Villa Elvira, donde luchaba día a día con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, la fuerza y el apoyo de sus seres queridos y compañeros no alcanzaron para torcer un destino que llegó demasiado pronto.
El dolor es aún más intenso porque, apenas cuatro meses atrás, el plantel de hockey masculino de Gimnasia -que juega en la C2 de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, había protagonizado un sentido homenaje. Aquel día, los jugadores saltaron a la cancha con carteles que decían: “Fuerza Agus”, un mensaje que trascendió para convertirse en un abrazo colectivo.
"El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata lamenta informar el fallecimiento de Agustín Isla, jugador del Hockey masculino de la Institución", comunicó esta mañana la institución.
"Agustín nunca dejó de acompañar y estar presente alentando a los Lobizones en cada partido. Con pesar y mucho dolor, el Club acompaña a familiares y amigos, y a quienes forman parte de la disciplina", cerraron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí