Luchaba contra una dura enfermedad

Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia

12 de Agosto de 2025 | 12:35

Escuchar esta nota

El hockey de caballeros de Gimnasia y toda la familia albiazul están de luto. Agustín Isla, jugador del Lobo, perdió la vida luego de enfrentar una dura enfermedad que lo mantuvo internado en los últimos meses. Su partida deja un profundo vacío no solo en el equipo, sino también en el corazón de todos aquellos que lo conocieron y acompañaron en este tiempo.

En las últimas horas, se había difundido un pedido urgente de dadores de sangre para él. Isla permanecía internado en la Clínica Althea, en Villa Elvira, donde luchaba día a día con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, la fuerza y el apoyo de sus seres queridos y compañeros no alcanzaron para torcer un destino que llegó demasiado pronto.

El dolor es aún más intenso porque, apenas cuatro meses atrás, el plantel de hockey masculino de Gimnasia -que juega en la C2 de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, había protagonizado un sentido homenaje. Aquel día, los jugadores saltaron a la cancha con carteles que decían: “Fuerza Agus”, un mensaje que trascendió para convertirse en un abrazo colectivo. 

"El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata lamenta informar el fallecimiento de Agustín Isla, jugador del Hockey masculino de la Institución", comunicó esta mañana la institución.

"Agustín nunca dejó de acompañar y estar presente alentando a los Lobizones en cada partido. Con pesar y mucho dolor, el Club acompaña a familiares y amigos, y a quienes forman parte de la disciplina", cerraron.

