RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día

Era domingo 13 de agosto, habían pasado un par de horas del festejo final de los jugadores de La Plata Rugby Club. No solo querían escuchar el pitazo final tras el triunfazo ante Olivos y poder celebrar, sino al otro día ver la tapa del diario de La Plata. ¿Qué decía El Día sobre el primer campeonato del rugby platense?
Con un valor de $2,30, 'La Plata campeón' se llevaba buena parte de la tapa. Una foto con Llanes, los hermanos Angaut y Zuccheri le daba el marco a la gran historia. Daba cuenta que casi cuatro mil personas estuvieron en la cancha de Gonnet.
Esa nota luego iba al suplemente de Deportes, que tenía en su portada 'La Plata, campeón a lo grande' con una emocionante foto con todos a punto de caer dentro de la pileta para celebrar. Ya dentro, el plantel completo con estadística de cada jugador. Años en el club, en Primera, puesto, peso, apodo y sus rostros.
Así también, las mejores imágenes por parte de los fotógrafos del diario. Abrazos, sonrisas, llantos, cruces del partido y la hinchada.
Mientras tanto, Domingo Cavallo le pedía a Eduardo Duhalde que no hablara de economía. Una crítica de quien era ministro de Economía contra el gobernador bonaerense.
A la par, una encuentra a los platenses sobre la apertura del juicio contra el odontólogo Ricardo Barrera. Lejos de existir la figura de femicida, y a solo 24 horas que se conociera el veredicto del Tribunal, más de la mitad opinaba que tenía que ser imputado y que era plenamente consciente de los cuatro asesinatos.
A la par, como tradicional y que hoy se repite, anuncios del presidente Carlos Menem acompañado en imagen de Felipe Solá.
Abajo, notas del domingo sobre Día del niño, el proyecto de un puente a Colonia, caída en las ventas en comercios platenses e historia sobre argentinos en los Cascos Azules de las Naciones Unidas.
