Comenzaron los reclamos por calefacción en las escuelas

El frío intenso que se hace sentir esta semana en la Región puso contra las cuerdas a la Secundaria 64 de La Plata, de diagonal 73 y 22, donde los alumnos reclaman mejoras de infraestructura para afrontar el frío.

Según denunciaron los estudiantes, en ese establecimiento educativo no funcionan las calderas del edificio y, en efecto, no pueden contar con el sistema de calefacción durante las horas de clase. Además, pusieron de manifiesto su preocupación porque, además, “hay una pérdida de gas”.

“Estamos muriendo de frío porque no andan las calderas. Así no se puede estudiar”, señalaron los alumnos preocupados por la situación denunciada.

“Con este frío y sin las calderas es imposible estudiar. Las aulas son heladas, es una escuela freezer. Además, estamos en riesgo por una pérdida de gas”, expusieron los jóvenes estudiantes.

Frente a esta situación, las autoridades les explicaron que las mejoras dependen exclusivamente del Consejo Escolar, que designe personal para realizar los trabajos de reparación de la caldera.

Por ahora, los alumnos manifestaron que no están organizando ninguna medida puntual para reforzar el reclamo de la necesidad de calefacción, pero no descartan que se puedan tomar distintas acciones en los próximos días si no les garantizan una pronta solución al problema, ya que indican que si siguen asistiendo a clases en estas condiciones “nos vamos a empezar a enfermar tanto los estudiantes como los docentes”.