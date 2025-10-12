Pedido desesperado de un avión sanitario para un exdiputado platense

María Eugenia Gorostiza, periodista platense, está luchando para traer de vuelta a su padre, Ricardo Emir Gorostiza, diputado provincial con mandato cumplido de 73 años que está internado en República Dominicana y quedó varado allí tras un viaje de descanso en Punta Cana.

Ese programa terminó en una emergencia médica, justo en el momento en que debía regresar al país.

El 1 de octubre el ex diputado sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital IMG con diagnóstico de influenza A, neumonía e insuficiencia renal. Tras un breve mejoría, el 7 de octubre empeoró y sufrió convulsiones y edema pulmonar. La familia quiere volver para que Gorostiza sea atendido en una clínica de la ciudad con cobertura médica. “El lunes, el abogado mete un amparo porque hay que repatriarlo en avión sanitario y en la póliza dice que les corresponde la repatriación”, dijo María Eugenia, quien pide ayuda con la facilitación de un avión sanitario. “No puede viajar en avión comercial, tiene que salir de la parte crítica para viajar en ese estado que puede llevar 10 días o más. Lleva gastado más de 40 mil dólares y tiene una póliza de 20 mil dólares”, explicó la hija. La cuenta de internación se estima en de 10 mil dólares diarios.

Aun con cobertura activa, la empresa Interassist Argentina declaró que la cobertura ya había vencido justo cuando el episodio crítico ocurrió. La hija denuncia que ese movimiento es irregular y una “zona gris” aprovechada por la aseguradora.

Según el consejo médico, el paciente solo puede regresar en avión sanitario, una operación compleja que requiere estabilidad clínica.