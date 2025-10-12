El Presidente, en busca de votos en Chaco y Corrientes

El presidente de la Nación, Javier Milei visitó ayer las provincias de Corrientes y Chaco, como parte de la campaña electoral con miras a las elecciones del 26 de octubre próximo. Lo hizo acompañado por su hermana Karina y los candidatos locales. En esta oportunidad no hubo incidentes.

En Resistencia, Chaco, junto al gobernador Leandro Zdero volvió a tomar un micrófono para hablarle a los presentes. “ No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena, porque la libertad avanza o Argentina retrocede “, destacó en su alocución que duró apenas un minuto.

Con una sensación térmica cercana a los 36ºC, vestido de negro con campera de cuero y con casi dos horas de retraso, cerca de las 12 de ayer el líder libertario arribó a la Plaza Belgrano.

Luego, Milei y Zdero llegaron a la plaza colmada de adherentes y simpatizantes por avenida Paraguay para dar inicio al acto político en apoyo a los candidatos a legisladores nacional de la alianza oficialista La Libertad Avanza Chaco de cara al 26 de octubre. Apenas arribó, saludó desde la camioneta y luego se bajó en la esquina de French para tomar contacto directo con la multitud que lo aguardaba en el lugar.

En Corrientes

Milei se trasladó, después de almorzar, a la ciudad de Corrientes, donde realizó una recorrida por la Costanera, acompañado por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo.

Con un megáfono, el presidente agradeció el apoyo de los correntinos y dijo que “estamos en un momento bisagra”.

Y cuestionó al kirchnerismo: “Ahora bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por lo cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado fallido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros”.

Durante la recorrida se montó un fuerte operativo de seguridad, fundamentalmente con fuerzas federales apostadas en la provincia.