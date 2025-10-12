Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Opinión |Editorial

El modelo que deja para la Región la Fiesta del Inmigrante

El modelo que deja para la Región la Fiesta del Inmigrante
12 de Octubre de 2025 | 03:22
Edición impresa

Una vez más los hijos, nietos y bisnietos de los extranjeros que vinieron al país con la decisión de quedarse en nuestra tierra y que eligieron a Berisso para radicarse y trabajar en ella volvieron a dejarle a la Región un modelo turístico y cultural de excelencia, tanto en la serie de actos ya realizados en las últimas semanas como en la reproducción del histórico desembarco en los muelles de las distintas colectividades.

Los colores, trajes y emociones volvieron a hacerse sentir en la simbólica reproducción de la primera llegada a Berisso y así vecinos y turistas compartieron esa emotiva representación. La fiesta concluye con el tradicional desfile de clausura.

La representación en la zona de Montevideo y 2 había sido suspendida en septiembre por cuestiones climáticas. No obstante, volvió a estar enmarcada en la amplia agenda de actividades de la Fiesta, que comenzó con festivales en la “Carpa de los Inmigrantes”.

“Es un acontecimiento muy importante porque nos ayuda a mantener viva la cultura. Acá personificamos lo que fue el sacrificio y desarraigo que tuvieron nuestros antepasados”, comentó un integrante de la colectividad albanesa.

Considerado como uno de los centros de inmigración masiva en la Argentina –sino el más importante, el más consecuente y original-, Berisso abrazó a miles de extranjeros atraídos por las expectativas laborales que ofrecía. Y los recién llegados, argentinizados y a la vez fieles a sus lugares de nacimiento, lograron crear este encuentro que casi no tiene parecidos en el país.

Tal como se dijo en este diario, rusos, albaneses, griegos, checoslovacos, yugoslavos, polacos, sirios, árabes, búlgaros, armenios, españoles, ucranianos, lituanos, italianos, caboverdianos y de otras nacionalidades forjaron la base poblacional de Berisso, creando un mosaico de costumbres.

LE PUEDE INTERESAR

El Presidente, en busca de votos en Chaco y Corrientes

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

Siempre se ha dicho y vale repetirlo una vez más: la persistencia demostrada por los organizadores de la fiesta resulta auspiciosa y, desde luego, en la Región no debería desaprovecharse un ejemplo tan claro y un modelo tan elocuente.

A nadie puede escapar que han existido, a lo largo de los últimos años, intentos destinados a obtener un mejor aprovechamiento de los valiosos patrimonios turísticos que tiene esta zona.

La Fiesta del Inmigrante cuenta, por lo pronto, con el valor capital de que sus organizadores conocen perfectamente cuál es la identidad del objeto que buscan mostrar y que, además, han logrado coincidir en cómo debe instrumentarse esa exhibición. Eso mismo es lo que debiera lograrse para brindar un mejor servicio relacionado a los tantos y tan ricos patrimonios turísticos con que dispone nuestra región.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Opinión

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña

El Presidente, en busca de votos en Chaco y Corrientes

Los X de la semana
Espectáculos
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway
El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!
Deportes
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
VIDEO. Hubo homenaje del Pincha a Russo
El plantel volvió y tendrá dos días libres
Información General
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Movimiento aceptable en La Feliz
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
Policiales
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron
Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena
Cortan la luz y saquean una hamburguesería

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla