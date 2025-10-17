Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
Caos de tránsito: la UOCRA marcha por el Centro de La Plata y piden la libertad de Tobar
En el marco del Día de la Lealtad, se movilizaron este 17 de octubre
Escuchar esta nota
Este mediodía, trabajadores de la construcción nucleados en la Uocra La Plata se movilizaban por el centro de la ciudad para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista y manifestarse por "libertad de Ivan Tobar", detenido tras la famosa batalla del Hospital de Gonnet.
La movilización se realiza bajo la consigna "Leales a Perón y su doctrina", ya que "la lealtad se demuestra en la calle, con el pueblo y por el pueblo".
La marcha comenzó en Plaza San Martín y se dirigía hacia Plaza Moreno, donde se realizó el acto principal. Banderas, bombos y cánticos peronistas acompañaron el recorrido de los manifestantes, en una jornada cargada de simbología política e histórica.
La batalla de barras y sindicalistas, a juicio oral
La investigación por el brutal incidente ocurrido en marzo pasado frente al hospital ubicado en el norte platense dio un paso decisivo: la causa fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, donde ya comenzaron las audiencias preparatorias. Se trata de una instancia clave en la que se definirán cuestiones centrales antes del inicio formal del juicio, que podría desarrollarse a lo largo de varias semanas.
Durante esta etapa previa, el Ministerio Público y las defensas discuten aspectos como el formato del proceso, la situación procesal de los acusados y la logística del debate. El fiscal asignado al caso, Juan Pablo Caniggia, sostuvo la acusación en base a un cúmulo de evidencias que, según fuentes con acceso directo, se considera contundente. En contraste, los abogados defensores insistieron en que sus representados puedan esperar el juicio fuera del encierro, en algunos casos bajo vigilancia domiciliaria.
Santiago Tobar, Rodrigo Tobar, Nicolás Tobar, Emiliano D’Amico, Luis Nievas, Brian Gamarra, Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Maximiliano Ezequiel Ramos, Jonatan Osvaldo Ruiz, Oscar “Osty” Monzón, Facundo Leandro Zacarías, Nelson Rolando Bordón, Mauro Yoel Perrilli, Lucas Cardellini y Juan Carlos Carrazán son los acusados.
