Otra caravana de motos de los "Hells Angels" y se van despidiendo de su multitudinaria visita a La Plata

Tras varios días de estadía en el Hotel Grand Brizo, los integrantes del emblemático grupo de motoqueros Hells Angels comenzaron a trasladarse este viernes hacia una quinta ubicada en la zona oeste de La Plata, donde pasarán sus últimas jornadas antes de continuar su recorrido por el país. La mudanza despertó la atención de los vecinos, que observaron un intenso movimiento de vehículos y una discreta presencia policial en el lugar.

“Desde temprano se ven llegar motos y también autos particulares con los motoqueros. Algunos dicen que también están saliendo micros desde el hotel del centro hacia acá. En el predio hay una guardia policial del destacamento de El Peligro por prevención”, contó un vecino de la zona que observó el movimiento en el predio verde donde se alojará el grupo.

El misterio lo resolvió El Dia recién el pasado miércoles: cuando los "Hells Angels" llegaron para una reunión internacional que finalmente se realizó en Berazategui (reunión en La Paloma, en 9 y 146), luego de que el encuentro planificado en Ensenada fuera cancelado a último momento. Aunque un gran detalle: los choferes se enteraron en el transcurso del recorrido sobre el destino final, a unos 36 kilómetros de donde se alojaron.

Así lo confirmó Marcelo Mazza, presidente de la filial argentina de la agrupación: “Allí nos reuniremos entre 500 y 600 personas que llegaron de distintas ciudades. Somos una organización que tiene 80 años y nos juntamos para celebrar y divertirnos”, afirmó.

En tanto, según se supo también, alquilaron el predio llamado "Segunda Generación", ubicado en diagonal 434 y 213, en la localidad de El Peligro, zona oeste de la ciudad de La Plata. Y eligieron la capital bonaerenses "para una mejor comodidad", tras lo que fue la última visita al país en 2014 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Los motoqueros viajan a dicha ciudad en micros de doble piso -algo que solo existe aquí y en pocos países-, con organización y logística precisa. Se hospedaron en hoteles céntricos como el Brizzo (51 entre 9 y 10) y el Corregidor (6 entre 54 y 53), y ocuparon gran parte de la capacidad hotelera local. Durante el día, recorrieron las calles 7, 8 y 51, visitaron confiterías, hicieron compras y comieron en parrillas platenses.

Las miradas sobre los “Hells Angels” no responden únicamente a su atuendo llamativo: sus integrantes en tierras extranjeras enfrentan una reputación vinculada al tráfico de armas y de influencias, entre otros conflictos.

Aunque todavía permanece un aura de enigma sobre los motoqueros, se prevé que tras la actividad de ayer, se volverán a reunir el próximo sábado en un complejo de la zona de Berisso a modo de despedida. “Nos encargaremos de la logística y de acompañar a los aeropuertos”, señaló Mazza.

Lo cierto es que, aunque se generó una señal de advertencia en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales -con una atención especial de la Interpol, todavía no se han registrado incidentes.

¿Y las motos? Aunque en esta agrupación los integrantes acostumbrar prestar el rodado, Mazza detalló: “Las motos que van a venir de los que son de Argentina, Chile y otros países limítrofes”.

Historia y códigos

El grupo nació a fines de la década del 60 en Estados Unidos, con el objetivo de representar a una juventud que descreía de las autoridades políticas y policiales de aquella época.

Con devoción por las motos “choperas” -principalmente por las Harley Davidson-, comenzaron a vestir chalecos con una insignia formada por una calavera. Poco a poco, pero cada vez más con el paso del tiempo, los actos delictivos en la tierra del norte comenzaron a llevar el sello de los motoqueros.

Así, la organización que, como una franquicia, se desparramó a todas partes del mundo, comenzó a ser vinculada tráfico de armas, de drogas y de influencias.

Hoy mantienen esa lealtad al club y aparentemente, según advirtieron, solo quieren divertirse.