Política y Economía

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones

El Presidente también pronosticó "inflación cero" para agosto del próximo año

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
17 de Octubre de 2025 | 06:51

El presidente Javier Milei reconoció anoche la chance de que su asesor Santiago Caputo pueda desembarcar en su Gabinete tras las elecciones del domingo 26, pronosticó "inflación cero" para agosto del próximo año y consideró que un buen resultado para La Libertad Avanza en esos comicios será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno".

Consultado en una entrevista con el canal LN+ sobre si Santiago Caputo podría tener en el futuro "una función central en el Gabinete", el jefe de Estado respondió: "Absolutamente".

No obstante, evitó dar mayores precisiones sobre el caso de su "asesor estrella" o de otros cambios que podría haber en su equipo de colaborares: "No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata", sostuvo.

Sobre cuál sería un buen resultado para su espacio en la votación del domingo 26, dijo que será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno", ya que actualmente LLA no consigue evitar que la oposición pueda revertir medidas del Poder Ejecutivo.

Sobre el día después del 26 de octubre, sostuvo: "Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos, bajar la inflación. El 30% me produce asco".

"Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero", planteó el líder libertario.

En la entrevista también apuntó contra el kirchnerismo: "Venezuela, Cuba, ese es el modelo de ellos, son una minoría ruidosa".

"Basta de políticos demagogos, que buscan atajos", recriminó. Y agregó: "La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro".

