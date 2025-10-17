Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre
Hipotecados UVA: más familias de La Plata piden devoluciones millonarias
Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones
Kicillof encabezó una actividad en Magdalena y volvió a criticar a Milei
La inflación mayorista se aceleró a 3,7% por la suba de los importados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente también pronosticó "inflación cero" para agosto del próximo año
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei reconoció anoche la chance de que su asesor Santiago Caputo pueda desembarcar en su Gabinete tras las elecciones del domingo 26, pronosticó "inflación cero" para agosto del próximo año y consideró que un buen resultado para La Libertad Avanza en esos comicios será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno".
Consultado en una entrevista con el canal LN+ sobre si Santiago Caputo podría tener en el futuro "una función central en el Gabinete", el jefe de Estado respondió: "Absolutamente".
No obstante, evitó dar mayores precisiones sobre el caso de su "asesor estrella" o de otros cambios que podría haber en su equipo de colaborares: "No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata", sostuvo.
Sobre cuál sería un buen resultado para su espacio en la votación del domingo 26, dijo que será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno", ya que actualmente LLA no consigue evitar que la oposición pueda revertir medidas del Poder Ejecutivo.
Sobre el día después del 26 de octubre, sostuvo: "Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos, bajar la inflación. El 30% me produce asco".
"Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero", planteó el líder libertario.
LE PUEDE INTERESAR
Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió
LE PUEDE INTERESAR
Descartan una devaluación y prometen más reformas
En la entrevista también apuntó contra el kirchnerismo: "Venezuela, Cuba, ese es el modelo de ellos, son una minoría ruidosa".
"Basta de políticos demagogos, que buscan atajos", recriminó. Y agregó: "La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí