Descartan una devaluación y prometen más reformas

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno no recurrirá a una devaluación para ganar competitividad y que la estrategia pasará por avanzar en una reforma laboral y tributaria. Durante su intervención grabada para el 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, el funcionario sostuvo que “la competitividad de Argentina no debe venir más de una devaluación” y pidió a los empresarios “mantener el apoyo” al programa que encabeza Javier Milei.

“Encuentro casi arcaico que todavía haya gente que crea que la única forma de ser competitivos es con una moneda débil”, expresó Caputo. En momentos de tensión cambiaria y con presión sobre el peso, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que la estabilidad de precios y las reformas estructurales serán los pilares del crecimiento.

Caputo destacó que, tras 20 meses de gestión, el Gobierno logró “estabilizar la macroeconomía” y alcanzar “el tan ansiado equilibrio fiscal, algo que Argentina no lograba desde hacía casi un siglo”. Afirmó además que el equilibrio monetario está consolidado y que la inflación “continuará bajando hasta converger con los niveles internacionales”.

El ministro aseguró que se observa “una recuperación de los salarios reales” y que esa mejora “es resultado del nuevo modelo económico basado en la estabilidad y la apertura. Para nosotros este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, afirmó.

Según Caputo, comienza ahora “una segunda etapa” del programa económico que incluirá “reformas de segunda generación”. En ese marco, anticipó que la reforma laboral será “fundamental” para modificar un régimen “arcaico, rígido e imprevisible”. “Necesitamos un esquema más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñado en contra de todos los argentinos”, señaló.

En cuanto a la reforma tributaria, adelantó que implicará la eliminación de varios impuestos, la reducción de otros y la simplificación del sistema. También anunció “incentivos para desarrollar el ahorro interno” y apuntó que “el ahorro público logrado con el equilibrio fiscal se canalizará hacia la inversión privada”.

Caputo afirmó que la administración de Milei dejó atrás “un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria, que provocaba depreciación, devaluaciones e inflación”. En contraste, subrayó que “se logró estabilizar sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default”.

“Estamos en un contexto económico mucho más previsible”, insistió. En su mensaje, el ministro sostuvo que el país transita un cambio estructural y que la nueva etapa exigirá compromiso del sector privado. “Sé que para muchos es difícil porque venimos de un esquema muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir requiere esfuerzo, pero es el camino para construir un nuevo país”, dijo.

Al cierre, Caputo reiteró que “no habrá devaluación” y que la competitividad se buscará a través de “desregulaciones, baja de impuestos y un marco laboral moderno”. Y agregó que “La Argentina tiene que volver a crecer sobre bases sólidas. Es fundamental para los 45 millones de argentinos”

Caputo también hizo referencia a la situación del tipo de cambio y las expectativas del mercado. En ese punto, rechazó las versiones que anticipan una corrección cambiaria y reiteró que “el Gobierno no tiene ninguna intención de devaluar”. Argumentó que la estabilidad del peso “no depende de una medida brusca, sino de la confianza en una política fiscal y monetaria ordenada”. En esa línea, recordó que “la Argentina atravesó durante décadas un círculo vicioso de devaluaciones e inflación que solo destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Desde Washington, donde mantuvo reuniones con organismos internacionales y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, Caputo subrayó que “la solidez fiscal alcanzada le da al país una posición más fuerte para encarar esta segunda etapa del programa”.