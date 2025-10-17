Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Caputo con empresarios

Descartan una devaluación y prometen más reformas

El Gobierno prepara cambios en la legislación laboral y tributaria para mejorar la competitividad y pidió más apoyo

Descartan una devaluación y prometen más reformas

Caputo participó en forma virtual del encuentro empresario / web

17 de Octubre de 2025 | 02:02
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno no recurrirá a una devaluación para ganar competitividad y que la estrategia pasará por avanzar en una reforma laboral y tributaria. Durante su intervención grabada para el 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, el funcionario sostuvo que “la competitividad de Argentina no debe venir más de una devaluación” y pidió a los empresarios “mantener el apoyo” al programa que encabeza Javier Milei.

“Encuentro casi arcaico que todavía haya gente que crea que la única forma de ser competitivos es con una moneda débil”, expresó Caputo. En momentos de tensión cambiaria y con presión sobre el peso, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que la estabilidad de precios y las reformas estructurales serán los pilares del crecimiento.

Caputo destacó que, tras 20 meses de gestión, el Gobierno logró “estabilizar la macroeconomía” y alcanzar “el tan ansiado equilibrio fiscal, algo que Argentina no lograba desde hacía casi un siglo”. Afirmó además que el equilibrio monetario está consolidado y que la inflación “continuará bajando hasta converger con los niveles internacionales”.

El ministro aseguró que se observa “una recuperación de los salarios reales” y que esa mejora “es resultado del nuevo modelo económico basado en la estabilidad y la apertura. Para nosotros este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, afirmó.

Según Caputo, comienza ahora “una segunda etapa” del programa económico que incluirá “reformas de segunda generación”. En ese marco, anticipó que la reforma laboral será “fundamental” para modificar un régimen “arcaico, rígido e imprevisible”. “Necesitamos un esquema más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñado en contra de todos los argentinos”, señaló.

En cuanto a la reforma tributaria, adelantó que implicará la eliminación de varios impuestos, la reducción de otros y la simplificación del sistema. También anunció “incentivos para desarrollar el ahorro interno” y apuntó que “el ahorro público logrado con el equilibrio fiscal se canalizará hacia la inversión privada”.

LE PUEDE INTERESAR

Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones

LE PUEDE INTERESAR

El 17 de Octubre de 1945: a 80 años de un día que marcó al país

Caputo afirmó que la administración de Milei dejó atrás “un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria, que provocaba depreciación, devaluaciones e inflación”. En contraste, subrayó que “se logró estabilizar sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default”.

“Estamos en un contexto económico mucho más previsible”, insistió. En su mensaje, el ministro sostuvo que el país transita un cambio estructural y que la nueva etapa exigirá compromiso del sector privado. “Sé que para muchos es difícil porque venimos de un esquema muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir requiere esfuerzo, pero es el camino para construir un nuevo país”, dijo.

Al cierre, Caputo reiteró que “no habrá devaluación” y que la competitividad se buscará a través de “desregulaciones, baja de impuestos y un marco laboral moderno”. Y agregó que “La Argentina tiene que volver a crecer sobre bases sólidas. Es fundamental para los 45 millones de argentinos”

Caputo también hizo referencia a la situación del tipo de cambio y las expectativas del mercado. En ese punto, rechazó las versiones que anticipan una corrección cambiaria y reiteró que “el Gobierno no tiene ninguna intención de devaluar”. Argumentó que la estabilidad del peso “no depende de una medida brusca, sino de la confianza en una política fiscal y monetaria ordenada”. En esa línea, recordó que “la Argentina atravesó durante décadas un círculo vicioso de devaluaciones e inflación que solo destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Desde Washington, donde mantuvo reuniones con organismos internacionales y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, Caputo subrayó que “la solidez fiscal alcanzada le da al país una posición más fuerte para encarar esta segunda etapa del programa”.

La moneda
Caputo remarcó que “no habrá devaluación” y que la competitividad se buscará a través de “desregulaciones, baja de impuestos y un marco laboral moderno”. Y agregó que “La Argentina tiene que volver a crecer sobre bases sólidas. Es fundamental para los argentinos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Política y Economía

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones

Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió

Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
Policiales
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla