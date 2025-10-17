Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Conflicto en puerta

Gobierno y empresarios discuten la reforma laboral en IDEA, sin la CGT

17 de Octubre de 2025 | 01:54
Edición impresa

El Gobierno insistirá con el tema de la reforma laboral ante empresarios durante el Coloquio de IDEA, en un panel sin representación gremial.

Al respecto, llamó la atención que en el panel donde se debatirá la situación del empleo, llamado “Repensando la táctica”, esté invitado solo el secretario de Trabajo Julio Cordero e importantes CEOs, y ningún dirigente gremial, como si pasó en 2024, cuando estuvo en el escenario Jorge Solá del Sindicato de Seguros.

Incluso el presidente de IDEA, Santiago Mignone, afirmó en la apertura del evento que se desarrolla en Mar del Plata, que Argentina “no va a crecer sin una reforma laboral” ni, en consecuencia, empleo formal.

La iniciativa es aplaudida por la mayoría de las cámaras empresariales, pero no hay un sólo dirigente gremial que la apoye. “No creemos que el Gobierno aporte nada que le sume ni que le sea beneficioso a los trabajadores. Ya han demostrado que las modificaciones en materia laboral que han hecho fueron totalmente regresivas”, criticó Cristian Jerónimo, líder del sindicato de Vidrios y uno de los candidatos a conducir la CGT a partir de noviembre.

A pesar de esta resistencia, todo indica que el Gobierno decidió avanzar igual con la reforma laboral. Se entusiasman con el apoyo de empresarios y, aspiran, a lograr el acompañamiento de legisladores dialoguistas a partir de diciembre, con una nueva composición dentro del Congreso. Y también esperan el apoyo de varios gobernadores.

 

