Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

La competencia entre las fintech se recalentó y algunas duplicaron el porcentaje que dan a sus clientes
La guerra por captar los pesos de los ahorristas se recalentó en el ecosistema de las billeteras virtuales. En un contexto de tasas desreguladas, varias plataformas financieras han disparado sus rendimientos, superando holgadamente la barrera del 70% de Tasa Nominal Anual (TNA) y dejando muy atrás a los jugadores más tradicionales del mercado como Mercado Pago.
La competencia, que se intensificó en los últimos meses, muestra una clara segmentación entre las "fintech" que apuestan por los Fondos Comunes de Inversión (FCI) para remunerar los saldos en cuenta y aquellas que ofrecen cuentas remuneradas tradicionales.
Según el relevamiento que la cuenta especializada @tasas_ar, realizó ayer, el ranking de las billeteras virtuales con mayores rendimientos está encabezado por:
- Cocos: 75%
- Lemon: 72,58%
- LB Finanzas: 68,64%
- Personal Pay: 66,30%
- Fiwind: 65,00%
Estas cinco plataformas, que utilizan Fondos Comunes de Inversión "money market" para generar los rendimientos, se han despegado del resto, ofreciendo tasas muy atractivas para quienes buscan una alternativa al plazo fijo tradicional, con la ventaja de tener el dinero siempre disponible.
En contraste, las billeteras más populares y con mayor cantidad de usuarios se han quedado notablemente rezagadas en esta carrera de tasas:
- Ualá: 40%
- Brubank: 40%
- Prex: 38,18%
- Naranja X: 35%
- Mercado Pago: 33,70%
La diferencia es abismal: entre la que más paga (Cocos) y la más popular (Mercado Pago) hay más de 41 puntos porcentuales de diferencia. Esto significa que, por cada $100.000 invertidos, un usuario de Cocos ganaría más del doble de intereses en un año que uno de Mercado Pago.
La principal diferencia radica en el instrumento de inversión. Mientras que el top 5 utiliza FCI, la mayoría de los "grandes" (con excepción de Prex y Mercado Pago) ofrecen cuentas remuneradas, que suelen tener un rendimiento menor pero, en algunos casos, cuentan con la garantía de los depósitos.
