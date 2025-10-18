Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Este mes, se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.

Descuento en supermercados

Este sábado es el último día que con Cuenta DNI se puede ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Se trata de ChangoMas, que ofrece hoy un 20% de descuento.

La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.