Preventiva y pedido de exención: como sigue la situación procesal del periodista preso en La Plata

El periodista y dueño de una radio de La Plata, Agustín Raimondo, continúa detenido luego de entregarse a la Justicia por estar imputado de ejercer violencia física, psicológica y hostigamiento sostenido contra su ex pareja a lo largo de varios años.

Raimondo (38 años), propietario de Cool, pasó la noche del jueves en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de La Plata. Como se anticipó desde ayer, la imputación formal incluye: lesiones graves agravadas por vínculo y en contexto de violencia de género, dos hechos de desobediencia judicial (por violación de medidas cautelares).

Son tres causas acumuladas contra él, ya elevadas a juicio oral. La orden de detención fue solicitada por el fiscal Juan Pablo Caniggia y aprobada por el Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata.

"Actualmente Raimondo tiene ordenada la detención con conversión en prisión preventiva. Nosotros como defensa entendemos que no se han configurado los riesgos procesales para mantener el encierro cautelar, por lo que solicitamos la excarcelación en el día de la fecha junto con una audiencia a fin de tratar alternativas a la prisión preventiva", manifestó su abogado defensor Lucas Ferrari Goñi.

El letrado, le dijo a este medio que "el magistrado fijó fecha para el 23 de octubre para resolver en la audiencia la situación procesal. La acusación fundamenta el pedido de prisión en la posibilidad de entorpecer la causa. Nosotros sostenemos que no hay entorpecimiento alguno y existen alternativas menos lesivas para asegurar los fines del proceso".

Denuncias y juicio oral

La causa principal fue elevada a juicio en 2024 e incluye testimonios y peritajes que describen un patrón de violencia de género persistente, hostigamiento laboral y abuso de poder dentro de su empresa de medios.

A pesar de contar con una restricción perimetral dictada por el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata, Raimondo violó reiteradamente la orden judicial y protagonizó nuevos episodios de acoso en redes sociales y en espacios públicos.

El último hecho, ocurrido en Tres Arroyos el 9 de octubre pasado, motivó la intervención urgente de la Dirección de Género municipal y la activación de un botón antipánico para la víctima.

Una vez efectivizada la detención, la medida se convierta automáticamente en prisión preventiva, atendiendo al riesgo de fuga, de entorpecimiento probatorio y al contexto de violencia de género que rodea el caso.