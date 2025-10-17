Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapó a $1475 y el CCL supera los $1500
Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro
VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
"Se fue la Chilindrina": María Antonieta de las Nieves y el anuncio que nadie quería escuchar
VIDEO. A la vista de todos y en segundos, roban estéreos frente a Plaza Belgrano
Caos de tránsito: la UOCRA marchó por el Centro de La Plata y pidiern la libertad de Tobar
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
La Plata: kickboxer fracturó a su pareja embarazada y va a juicio
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales
Preventiva y pedido de exención: como sigue la situación procesal del periodista preso en La Plata
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
Cencosud cierra varias sucursales de Vea en el país: qué pasa con las de La Plata
Otro cortocircuito: Trump y Zelenski, en tensión por la guerra en Ucrania y el papel de Putin
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
“El kirchnerismo es una enfermedad mental”: la polémica frase de Karen Reichardt, candidata de Milei
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A los 54 años falleció Mariano Castro, hermano gemelo del periodista y conductor Juan Castro, una figura muy recordada del periodismo argentino. La noticia fue confirmada este viernes por medios nacionales y generó profundo pesar en el ambiente artístico y televisivo.
Mariano, que también había trabajado en medios y en el ámbito cultural, era padre de León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola. En los últimos años había atravesado una enfermedad de la que habló públicamente en algunas oportunidades.
Su última publicación en redes sociales fue en agosto, donde compartió una imagen junto a su familia. Desde entonces, amigos y colegas habían expresado muestras de cariño y acompañamiento.
La noticia reavivó el recuerdo de Juan Castro, quien murió en 2004 y dejó una huella profunda por su estilo periodístico y su apertura personal en los medios, marcando una época en la televisión argentina.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre el velatorio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí