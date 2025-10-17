Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro
17 de Octubre de 2025 | 22:17

A los 54 años falleció Mariano Castro, hermano gemelo del periodista y conductor Juan Castro, una figura muy recordada del periodismo argentino. La noticia fue confirmada este viernes por medios nacionales y generó profundo pesar en el ambiente artístico y televisivo.

Mariano, que también había trabajado en medios y en el ámbito cultural, era padre de León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola. En los últimos años había atravesado una enfermedad de la que habló públicamente en algunas oportunidades.

Su última publicación en redes sociales fue en agosto, donde compartió una imagen junto a su familia. Desde entonces, amigos y colegas habían expresado muestras de cariño y acompañamiento.

La noticia reavivó el recuerdo de Juan Castro, quien murió en 2004 y dejó una huella profunda por su estilo periodístico y su apertura personal en los medios, marcando una época en la televisión argentina.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre el velatorio.

