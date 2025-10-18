Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Los números del sábado 18 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones

Los números del sábado 18 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
18 de Octubre de 2025 | 07:31

El Súper Cartonazo se juega esta semana por un pozo de $4.000.000, pero además está la chance de ganar $300.000 por la línea y un auto 0Km o $20.000.000 si se presentan 5 cupones que se publican los domingos.

Cabe recordar que en la última jugada la nueva modalidad del premio por línea tuvo una lectora ganadora: es de Berisso y se quedó con los $300.000 que estaban en juego. En tanto, el pozo principal quedó vacante y es por eso que se renovaron las ilusiones.

Estos son los números que se publicaron hoy, sábado 18 de octubre del 2025:

La última ganadora de la línea

Lorena Anahí Rivarola, de 35 años, se quedó con el pozo de la línea. Juega junto a su marido, desde hace más de tres meses. Se considera afortunada en el juego porque en otros certámenes también obtuvo premios. Empezó a jugar al Súper Cartonazo hace tres meses porque el marido le insistió en jugarlo.

“No tenemos nada pensado en relación a qué vamos a hacer con el dinero. Quizás salimos con los niños. Tengo cuatro hijos en total, los más grandes ya no viven conmigo pero los más chiquitos sí. Así que seguramente salgamos todos”, dijo la ganadora.

POZO PRINCIPAL

En tanto, el pozo principal del juego, pasa a tener 4.000.000 de pesos en la jugada que comenzó el pasado jueves con la entrega de los cartones junto a la edición impresa de EL DIA. En tanto que sigue vigente la posibilidad de ganar un auto Renault Kwid 0 KM o 20.0000.000 de pesos.

Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes hasta el martes se publican los números (del 00 al 89 y sin repeticiones) en la edición impresa de EL DIA, como así también en la edición digital (eldia.com). Si logran sumar 15 aciertos se transforman en ganador del juego.

LA POSIBILIDAD DEL AUTO

Si el ganador presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que ya se publican desde el mes pasado los domingos en el diario EL DIA, podrá elegir entre un auto cero kilómetro (Renault modelo Kwid Zen 1.0 L.) u optar por $20.000.000.

En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirán el pozo de 20 millones de pesos.

El pozo récord del Súper Cartonazo llegó a sumar 10.000.000 de pesos, premio que fue ganado por dos lectores, que se llevaron 5.000.000 de pesos cada uno, en los primeros días de septiembre.

Los ganadores de los pozos millonarios del Súper Cartonazo aseguraron que con esos premios planificaron viajes, reparaciones o remodelaciones en sus viviendas, cumplir con compromisos, y algunos también lo utilizaron para ahorrar, entre otros destinos que difundieron los afortunados lectores.

