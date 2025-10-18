El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo ante empresarios en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata que “no hay un solo tema laboral que no sea puesto sobre la mesa para la modernización o reforma laboral” y sugirió que los aumentos salariales se fijen por productividad.

“Las negociaciones hasta ahora son lisas y llanas de un país que ya pasó, corriendo detrás de la inflación para ver cómo sostener los salarios. Con inflación a la baja, se necesita que el salario se incremente de manera dinámica”, sostuvo ante el auditorio.

“No necesariamente debe seguir el curso de la inflación. Hay que encontrar un punto medio, que haya un incremento salarial que pueda beneficiar al trabajador que da todo de sí por distintas razones de su vida laboral. Se necesita que el trabajador que trabaja más tenga mayor remuneración”, insistió el funcionario.

Cordero también argumentó que, para que una reforma laboral sea viable en todo el territorio argentino, es indispensable asegurar la solidez económica de las compañías. “Para que el sistema funcione, las empresas deben mantenerse sólidas en el tiempo, garantizando como mínimo su sostenibilidad”, subrayó, en línea con los principios de la Organización Internacional del Trabajo.

Entre las iniciativas que se están evaluando, resaltó la idea de un incremento salarial dinámico para las futuras negociaciones paritarias. “Trabajamos en un enfoque novedoso que puede incorporarse sin necesidad de modificar la ley, aunque podría hacerlo”, comentó. Explicó que la finalidad es establecer criterios objetivos para medir la eficiencia de cada empleado, lo que permitiría que las remuneraciones estén directamente ligadas a la productividad.

Cordero comentó que hay tres ítems que integrarían la reforma laboral, y que son la digitalización de procesos de registro, la libertad contractual y la incorporación de un banco de horas (permite al trabajador elegir qué días y cuántas horas al día trabajar, conforme a la duración de su jornada).