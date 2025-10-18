El gobernador bonaerense y sus ministros presentes

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó ayer en la caravana por el Día de la Lealtad Peronista, una movilización convocada por el kirchnerismo bajo el lema “Leales de Corazón”, que tuvo su punto culminante en San José 1111, el domicilio donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
Acompañaron al Gobernador los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) entre otros funcionarios provinciales.
“En este 17 de octubre, junto a Kicillof y los compañeros del Movimiento Derecho al Futuro marchamos a la casa de Cristina Kirchner para darle nuestro apoyo frente a la injusta condena a la que se ve sometida, que se inscribe en la oscura historia de persecución a los dirigentes del peronismo”, escribió Larroque en la red social X.
También participó una columna de Nuevo Encuentro, el movimiento que preside Martín Sabattella, que confluyó con otra de La Cámpora de Capital. Además llegó a la casa de la ex presidenta, acompañada de militantes, la intendenta Mayra Mendoza (Quilmes).
