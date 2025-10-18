Se dispararon las tasas de las billeteras virtuales

En las últimas ruedas, el dólar oficial subió 1,5%, y la tasa de caución a un día -uno de los termómetros más sensibles del sistema- llegó a 159% Tasa Nominal Anual (YTNA), antes de retroceder a la zona del 70%.

Ante esto, los rendimientos que ofrecen las billeteras virtuales se dispararon hasta alcanzar el 75% anual tras la fuerte suba de las tasas que llegaron a superar hasta los tres dígitos. Estos fondos invierten el dinero en instrumentos de alta liquidez, como las cauciones bursátiles, eso permite a los usuarios retirar su dinero de manera inmediata y sin restricciones.

Entre las que más pagan están LB Finanzas / AstroPay (ST Zero – Clase D) 68,64% TNA lidera el ranking; Ualá (Ualintec Ahorro Pesos – Clase A) 67,76% TNA; Mercado Pago (Mercado Fondo – Clase A) 66,46%; Personal Pay (Delta Pesos – Clase X) 66,33%; Fiwind 65% con límite de $750.000 por usuario y Carrefour Banco 62%.