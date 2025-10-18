Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo

Un violento episodio familiar conmocionó a la localidad de Punta Lara durante las primeras horas de ayer, cuando una joven de 19 años fue detenida acusada de intentar asesinar a cuchillazos su madre mientras la mujer dormía en su habitación. La víctima, de 42 años, sufrió una herida de arma blanca en el hombro derecho y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cestino de Ensenada.

El dramático hecho ocurrió alrededor de las 6.40 en una vivienda ubicada sobre la calle Almirante Brown y 116 bis. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba descansando cuando fue sorprendida por su hija, que ingresó al domicilio pese a tener una orden judicial de exclusión de hogar y restricción de acercamiento vigente.

De acuerdo con el parte oficial, la joven tomó un cuchillo y apuñaló a su madre en el hombro derecho, provocándole una herida cortopunzante. A pesar del ataque, la mujer logró ponerse a salvo y pedir auxilio, mientras los vecinos alertaban al 911.

Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió al lugar y asistió a la víctima, quien fue derivada consciente por una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde los médicos constataron que la lesión era de carácter leve y no comprometía órganos vitales. Sin embargo, los efectivos señalaron que la violencia del hecho y el contexto de desobediencia judicial dejaron al descubierto una situación de alto riesgo que pudo haber terminado en tragedia.

Con los datos aportados por la víctima, el centro de monitoreo local implementó un operativo cerrojo en la zona.

Gracias a la coordinación entre las patrullas y el sistema de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo, los agentes lograron ubicar a la joven cuando intentaba escapar. Fue reducida y trasladada a la comisaría Segunda de Ensenada, donde quedó aprehendida por tentativa de homicidio y desobediencia.

La causa quedó en manos de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las primeras diligencias y el secuestro del arma blanca utilizada en el ataque. Los investigadores buscan determinar las circunstancias previas al hecho.