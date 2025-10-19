Dolor por el deceso de un vecino en barrio Norte

Un trágico episodio conmocionó esta tardenoche al barrio Norte de La Plata. En un edificio ubicado a pocos metros de la esquina de calle 4 y 39, un hombre falleció tras caer desde el cuarto piso, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 16 y generó gran despliegue policial y de personal del SAME en la zona. Vecinos alertaron al 911 al escuchar un fuerte impacto en la vereda y, al llegar los efectivos, encontraron a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, se investiga la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio, aunque no se descartan otras hipótesis. La escena fue preservada y trabajaron en el lugar agentes del Comando de Patrullas, Policía Científica y personal de la comisaría Primera, bajo la supervisión de la Fiscalía en turno.