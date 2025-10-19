Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

Dolor por el deceso de un vecino en barrio Norte

Dolor por el deceso de un vecino en barrio Norte

Investigan la muerte de un hombre que cayó desde un cuarto piso

19 de Octubre de 2025 | 02:42
Un trágico episodio conmocionó esta tardenoche al barrio Norte de La Plata. En un edificio ubicado a pocos metros de la esquina de calle 4 y 39, un hombre falleció tras caer desde el cuarto piso, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 16 y generó gran despliegue policial y de personal del SAME en la zona. Vecinos alertaron al 911 al escuchar un fuerte impacto en la vereda y, al llegar los efectivos, encontraron a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, se investiga la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio, aunque no se descartan otras hipótesis. La escena fue preservada y trabajaron en el lugar agentes del Comando de Patrullas, Policía Científica y personal de la comisaría Primera, bajo la supervisión de la Fiscalía en turno.

 

