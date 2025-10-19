Una grave denuncia por abuso sacude a La Plata

Un joven de 18 años que padece una discapacidad motriz denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre allegado a su familia en La Plata. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso EL DIA, el hecho habría ocurrido hace varios meses, pero recién salió a la luz tras una consulta médica en la que los profesionales detectaron una enfermedad de transmisión sexual.

El denunciante vive junto a su madre y su hermana menor en una vivienda de Altos de San Lorenzo. A raíz de su discapacidad en una de sus extremidades inferiores, necesita asistencia para movilizarse y también para realizar tareas cotidianas como la higiene personal. Fue en ese contexto que, días atrás, su hermana lo estaba ayudando a bañarse cuando observó lesiones en la zona íntima que encendieron las alarmas.

Ante esa situación, la familia lo llevó al Hospital San Martín, donde médicos de guardia constataron lesiones compatibles con una infección de transmisión sexual y recomendaron una interconsulta con el servicio de dermatología. Ese diagnóstico resultó clave: al regresar a su casa, y ante las preguntas de sus familiares, el adolescente rompió en llanto y contó lo ocurrido.

En base siempre a su relato, meses atrás un hombre conocido de la familia se había quedado a dormir en la vivienda. Esa noche, dijo, se despertó y notó que el implicado se encontraba sobre él sin ropa interior. Contó que al enfrentarlo, el hombre fingió que no pasaba nada y se apartó, pero luego, cuando su madre y su hermana salieron de la casa a un cumpleaños, aprovechó que estaban solos para abusarlo sexualmente.

Amenaza de muerte

Según el relato del adolescente, el agresor lo violentó en más de una oportunidad y lo amenazó para que no contara nada, diciéndole que si hablaba “lo iba a matar”. También expresó que el acusado, de unos 50 años, estaba bajo tratamiento médico por lesiones similares a las suyas, algo que él mismo había notado en distintas ocasiones.

La víctima autorizó un reconocimiento médico legal conforme al protocolo de abuso sexual y expresó su deseo de instar la acción penal. La denuncia fue radicada y, a partir de la presentación, la fiscalía en turno deberá ordenar las medidas de rigor: la declaración testimonial, la revisión médica legal, y eventualmente la citación del presunto agresor.

La fuerte denuncia generó conmoción por las circunstancias relatadas y volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad en contextos domésticos, donde muchas veces dependen del cuidado de terceros y pueden quedar expuestas a situaciones de abuso que tardan meses o años en ser reveladas.

Por el momento, en base a lo revelado, las autoridades judiciales trabajan para determinar las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos, mientras el joven y su familia reciben acompañamiento y contención. Se supo además que el presunto agresor tiene domicilio en la ciudad de Berisso.