Una grave denuncia por abuso sacude a La Plata

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras ser diagnosticado de una afección de carácter sexual, un joven de 18 años con discapacidad motriz decidió romper el silencio
Un joven de 18 años que padece una discapacidad motriz denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre allegado a su familia en La Plata. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso EL DIA, el hecho habría ocurrido hace varios meses, pero recién salió a la luz tras una consulta médica en la que los profesionales detectaron una enfermedad de transmisión sexual.
El denunciante vive junto a su madre y su hermana menor en una vivienda de Altos de San Lorenzo. A raíz de su discapacidad en una de sus extremidades inferiores, necesita asistencia para movilizarse y también para realizar tareas cotidianas como la higiene personal. Fue en ese contexto que, días atrás, su hermana lo estaba ayudando a bañarse cuando observó lesiones en la zona íntima que encendieron las alarmas.
Ante esa situación, la familia lo llevó al Hospital San Martín, donde médicos de guardia constataron lesiones compatibles con una infección de transmisión sexual y recomendaron una interconsulta con el servicio de dermatología. Ese diagnóstico resultó clave: al regresar a su casa, y ante las preguntas de sus familiares, el adolescente rompió en llanto y contó lo ocurrido.
En base siempre a su relato, meses atrás un hombre conocido de la familia se había quedado a dormir en la vivienda. Esa noche, dijo, se despertó y notó que el implicado se encontraba sobre él sin ropa interior. Contó que al enfrentarlo, el hombre fingió que no pasaba nada y se apartó, pero luego, cuando su madre y su hermana salieron de la casa a un cumpleaños, aprovechó que estaban solos para abusarlo sexualmente.
Según el relato del adolescente, el agresor lo violentó en más de una oportunidad y lo amenazó para que no contara nada, diciéndole que si hablaba “lo iba a matar”. También expresó que el acusado, de unos 50 años, estaba bajo tratamiento médico por lesiones similares a las suyas, algo que él mismo había notado en distintas ocasiones.
El denunciante señaló que fue abusado en reiteradas ocasiones durante esa noche y también a la mañana siguiente. Además, afirmó que el agresor lo amenazó para que no contara nada, advirtiéndole que “si hablaba, lo iba a matar”.
LE PUEDE INTERESAR
Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la causa por la muerte de dos músicos
La víctima autorizó un reconocimiento médico legal conforme al protocolo de abuso sexual y expresó su deseo de instar la acción penal. La denuncia fue radicada y, a partir de la presentación, la fiscalía en turno deberá ordenar las medidas de rigor: la declaración testimonial, la revisión médica legal, y eventualmente la citación del presunto agresor.
La fuerte denuncia generó conmoción por las circunstancias relatadas y volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad en contextos domésticos, donde muchas veces dependen del cuidado de terceros y pueden quedar expuestas a situaciones de abuso que tardan meses o años en ser reveladas.
Por el momento, en base a lo revelado, las autoridades judiciales trabajan para determinar las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos, mientras el joven y su familia reciben acompañamiento y contención. Se supo además que el presunto agresor tiene domicilio en la ciudad de Berisso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí