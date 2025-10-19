Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Los del otro lado de la vía”

"Los del otro lado de la vía"

Rolando Forés, Villa Castells

19 de Octubre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Éramos “los del otro lado de la vía”. Unas pocas cuadras asfaltadas. No mas de diez construcciones importantes. La calle 10 era el limite entre el asfalto y el fangal. Para el lado del campo ya entrábamos en territorio de vacas, ranas y teros chillones. Cómo olvidar aquellas excursiones de pesca a un arroyo que desembocaba en Punta Lara. Fuimos “los colonizadores” de VC. No había cloacas ni gas y tener un teléfono de línea era un lujo o un sueño imposible. Solo había acopio del querido y necesario querosene con su aroma tan inconfundible. Las esquinas estaban iluminadas con una tenue luz amarillenta. En los inviernos tan crudos íbamos a la escuela con los consabidos pantalones cortos. Los largos venían cuando arrancaba el secundario. Llegando el atardecer había que prender la radio y escuchar las aventuras de Tarzan o de Sandocán. Antes, un partido con la pelota de goma. Después, los deberes. En verano, colarse o compartir la pileta de algún vecino. Los carnavales eran inolvidables. La inseguridad no existía. La televisión era en blanco y negro tirando a gris. La palabra delivery no se conocía: teníamos panadero, lechero, sodero y diarero a domicilio. Eran proveedores y amigos.

Gonnet solo se movía al lento ritmo de la calle 14, la comisaría, la farmacia, la escuela 18, la Unión Telefónica, la Repu y el arranque del Club Universitario. Mientras, crecía VC. Era esta parte del pueblo que estaba separada por el angosto Camino Centenario y las vías del Roca con su estación de trenes. Íbamos a La Plata en un pequeño tren de color naranja que venía de Temperley.

El Jefe, con su traje azul distribuía la sidra, el pan dulce y los juguetes que se regalaban para fin de año ya que a algunos no les tocaba. Por culpa de la famosa grieta. Una noche la calma pueblerina se alteró cuando pasaron a baja altura los Aviones de Azules y Colorado por una disputa en el Ejército. Nadie entendió nada pero el susto fue mayúsculo. Había que poner Radio Colonia.

Todos los chicos callejeaban. Metian sus patitas en el barro, interactuaban, bicicleteaban y armaban casitas en los árboles. Si comprabas un traje en una famosa sastrería de diag. 80 te regalaban terreno en VC.

Los años fueron pasando. Vino el progreso. Atrás quedó la infancia. Ahora tenemos de todo: negocios, transportes, servicios, asfalto. Pero hay algo que es distinto. En los últimos años en VC se han instalado muchas familias y parejas jóvenes con niños. Niños a los que no se

los ve jugar en la calle, ir de una casa a otra o simplemente andar solos en bicicletas. Viven a pocos metros unos de otros pero casi ni se conocen. Cumplen la rutina: auto, cierre de portón y salida rápida a sus escuelas, clubes o casas de parientes. ¿Será la inseguridad, el temor, la tecnología mal aplicada y atrapante? ¿La adicción a la telefonía celular ? Villa Castells creció y seguirá creciendo. Solo nos faltaría un túnel bajo las vías del ferrocarril. No importa, nuestro barrio es así: somos “Los del otro lado de la vía”.

