La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Rolando Forés, Villa Castells
Éramos “los del otro lado de la vía”. Unas pocas cuadras asfaltadas. No mas de diez construcciones importantes. La calle 10 era el limite entre el asfalto y el fangal. Para el lado del campo ya entrábamos en territorio de vacas, ranas y teros chillones. Cómo olvidar aquellas excursiones de pesca a un arroyo que desembocaba en Punta Lara. Fuimos “los colonizadores” de VC. No había cloacas ni gas y tener un teléfono de línea era un lujo o un sueño imposible. Solo había acopio del querido y necesario querosene con su aroma tan inconfundible. Las esquinas estaban iluminadas con una tenue luz amarillenta. En los inviernos tan crudos íbamos a la escuela con los consabidos pantalones cortos. Los largos venían cuando arrancaba el secundario. Llegando el atardecer había que prender la radio y escuchar las aventuras de Tarzan o de Sandocán. Antes, un partido con la pelota de goma. Después, los deberes. En verano, colarse o compartir la pileta de algún vecino. Los carnavales eran inolvidables. La inseguridad no existía. La televisión era en blanco y negro tirando a gris. La palabra delivery no se conocía: teníamos panadero, lechero, sodero y diarero a domicilio. Eran proveedores y amigos.
Gonnet solo se movía al lento ritmo de la calle 14, la comisaría, la farmacia, la escuela 18, la Unión Telefónica, la Repu y el arranque del Club Universitario. Mientras, crecía VC. Era esta parte del pueblo que estaba separada por el angosto Camino Centenario y las vías del Roca con su estación de trenes. Íbamos a La Plata en un pequeño tren de color naranja que venía de Temperley.
El Jefe, con su traje azul distribuía la sidra, el pan dulce y los juguetes que se regalaban para fin de año ya que a algunos no les tocaba. Por culpa de la famosa grieta. Una noche la calma pueblerina se alteró cuando pasaron a baja altura los Aviones de Azules y Colorado por una disputa en el Ejército. Nadie entendió nada pero el susto fue mayúsculo. Había que poner Radio Colonia.
Todos los chicos callejeaban. Metian sus patitas en el barro, interactuaban, bicicleteaban y armaban casitas en los árboles. Si comprabas un traje en una famosa sastrería de diag. 80 te regalaban terreno en VC.
Los años fueron pasando. Vino el progreso. Atrás quedó la infancia. Ahora tenemos de todo: negocios, transportes, servicios, asfalto. Pero hay algo que es distinto. En los últimos años en VC se han instalado muchas familias y parejas jóvenes con niños. Niños a los que no se
los ve jugar en la calle, ir de una casa a otra o simplemente andar solos en bicicletas. Viven a pocos metros unos de otros pero casi ni se conocen. Cumplen la rutina: auto, cierre de portón y salida rápida a sus escuelas, clubes o casas de parientes. ¿Será la inseguridad, el temor, la tecnología mal aplicada y atrapante? ¿La adicción a la telefonía celular ? Villa Castells creció y seguirá creciendo. Solo nos faltaría un túnel bajo las vías del ferrocarril. No importa, nuestro barrio es así: somos “Los del otro lado de la vía”.
LE PUEDE INTERESAR
Al rescate de mi viejo
LE PUEDE INTERESAR
¿La mejor obra del escritor Pedro Mairal?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí