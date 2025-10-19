Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Turismo |Para agendar

Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia

Monte Hermoso invita a disfrutar el mar sin la multitud del verano, Punta Indio propone una inmersión en la naturaleza del río y Suipacha conecta con la identidad rural bonaerense a través del trabajo y los sabores locales

Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
19 de Octubre de 2025 | 05:12
Edición impresa

Monte Hermoso, Punta Indio y Suipacha ofrecen propuestas diversas para quienes buscan combinar naturaleza, historia y gastronomía en la provincia de Buenos Aires. Playas, reservas naturales y circuitos rurales se suman como opciones ideales para planificar una escapada durante la primavera.

Con el cambio de estación, las rutas bonaerenses comienzan a poblarse de viajeros que buscan aire libre y descanso. Desde el litoral marítimo hasta el interior rural, los paisajes adoptan nuevos colores y las temperaturas permiten disfrutar de actividades al aire libre. Los municipios refuerzan su oferta turística con circuitos guiados, ferias, paseos en bicicleta, cabalgatas y festivales que promueven la producción local.

Circuitos guiados, ferias, paseos en bicicleta, cabalgatas y festivales que promueven la producción local

 

Noticias Relacionadas

Monte Hermoso: mar y faro en la costa sur

Suipacha: quesos y caminos rurales

Punta Indio: río y reserva natural
