Policiales |UN COMISARIO RETIRADO ENFRENTÓ A LOS DELINCUENTES EN MORÓN

Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle

Un exjefe policial, que resultó ileso en el enfrentamiento a tiros, fue abordado por al menos tres ladrones. Uno está prófugo

Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle

LA CAMIONETA QUE INTENTARON ROBARLE AL COMISARIO RETIRADO / WEb

19 de Octubre de 2025 | 02:47
Edición impresa

Un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató en un tiroteo a dos adolescentes que intentaron robarle la camioneta cuando llegaba a su casa en Morón. Según las fuentes judiciales y policiales, el enfrentamiento dejó un saldo de dos menores fallecidos y un tercer cómplice que permanece prófugo.

El hecho se produjo este viernes por la noche en la intersección de las calles Fournier y Escalada. El exjefe policial, que llegó a la zona con su Volkswagen Taos, fue abordado por al menos tres delincuentes que se movilizaban en un Toyota Corolla robado, según indicaron fuentes de la investigación.

De acuerdo con la declaración del comisario retirado, mientras estacionaba su camioneta, uno de los sospechosos descendió del vehículo y le apuntó con un arma, mientras que los otros dos permanecían dentro del Corolla, listos para huir con la camioneta. Ante esta situación, el oficial retirado sacó su arma y comenzó a disparar para repeler el intento de robo.

El enfrentamiento fue breve pero violento. Como consecuencia, uno de los jóvenes cayó muerto sobre el asfalto. Las fuentes oficiales indicaron que se trataba de un adolescente de 17 años oriundo de Ciudadela, cuyo cuerpo fue encontrado junto a un revólver.

Horas más tarde, la Justicia y la policía fueron notificadas del ingreso sin vida de un segundo adolescente, de 16 años, al Hospital Posadas. Según las primeras averiguaciones, este joven sería otro de los participantes del intento de robo. Mientras tanto, el tercer sospechoso que participaba del hecho logró escapar del lugar. Las autoridades continúan con su búsqueda para esclarecer plenamente los hechos y determinar su grado de participación.

Durante la investigación, se encontró el Toyota Corolla gris utilizado por los delincuentes, que tenía un pedido de secuestro por robo en la comisaría Primera de Caseros. En su interior también se halló una réplica de pistola 9 milímetros, utilizada posiblemente para intimidar a la víctima y sus acompañantes.

Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional, que trabaja en la recolección de pruebas balísticas y en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. La Justicia evaluó la actuación del comisario general retirado y determinó que actuó en legítima defensa, por lo que no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.

Vecinos del barrio expresaron su sorpresa y preocupación por la violencia del hecho, que evidencia la creciente tensión en algunos sectores de Morón, donde los intentos de robo se producen incluso frente a viviendas. “Nunca pensamos que algo así pasaría a esta hora, cerca de nuestras casas”, contó un vecino que pidió mantener su identidad reservada.

La causa sigue en investigación, con la fiscalía de menores de Morón a cargo de determinar las circunstancias, mientras que la policía continúa buscando al tercer prófugo.

 

