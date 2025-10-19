Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un exjefe policial, que resultó ileso en el enfrentamiento a tiros, fue abordado por al menos tres ladrones. Uno está prófugo
Un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató en un tiroteo a dos adolescentes que intentaron robarle la camioneta cuando llegaba a su casa en Morón. Según las fuentes judiciales y policiales, el enfrentamiento dejó un saldo de dos menores fallecidos y un tercer cómplice que permanece prófugo.
El hecho se produjo este viernes por la noche en la intersección de las calles Fournier y Escalada. El exjefe policial, que llegó a la zona con su Volkswagen Taos, fue abordado por al menos tres delincuentes que se movilizaban en un Toyota Corolla robado, según indicaron fuentes de la investigación.
De acuerdo con la declaración del comisario retirado, mientras estacionaba su camioneta, uno de los sospechosos descendió del vehículo y le apuntó con un arma, mientras que los otros dos permanecían dentro del Corolla, listos para huir con la camioneta. Ante esta situación, el oficial retirado sacó su arma y comenzó a disparar para repeler el intento de robo.
El enfrentamiento fue breve pero violento. Como consecuencia, uno de los jóvenes cayó muerto sobre el asfalto. Las fuentes oficiales indicaron que se trataba de un adolescente de 17 años oriundo de Ciudadela, cuyo cuerpo fue encontrado junto a un revólver.
Horas más tarde, la Justicia y la policía fueron notificadas del ingreso sin vida de un segundo adolescente, de 16 años, al Hospital Posadas. Según las primeras averiguaciones, este joven sería otro de los participantes del intento de robo. Mientras tanto, el tercer sospechoso que participaba del hecho logró escapar del lugar. Las autoridades continúan con su búsqueda para esclarecer plenamente los hechos y determinar su grado de participación.
Durante la investigación, se encontró el Toyota Corolla gris utilizado por los delincuentes, que tenía un pedido de secuestro por robo en la comisaría Primera de Caseros. En su interior también se halló una réplica de pistola 9 milímetros, utilizada posiblemente para intimidar a la víctima y sus acompañantes.
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la causa por la muerte de dos músicos
LE PUEDE INTERESAR
Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva
Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional, que trabaja en la recolección de pruebas balísticas y en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. La Justicia evaluó la actuación del comisario general retirado y determinó que actuó en legítima defensa, por lo que no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.
Vecinos del barrio expresaron su sorpresa y preocupación por la violencia del hecho, que evidencia la creciente tensión en algunos sectores de Morón, donde los intentos de robo se producen incluso frente a viviendas. “Nunca pensamos que algo así pasaría a esta hora, cerca de nuestras casas”, contó un vecino que pidió mantener su identidad reservada.
La causa sigue en investigación, con la fiscalía de menores de Morón a cargo de determinar las circunstancias, mientras que la policía continúa buscando al tercer prófugo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí