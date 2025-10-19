Avanza la causa por la muerte de dos músicos

La Justicia de La Plata resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Héctor Duarte (28), principal acusado de provocar la muerte de dos jóvenes músicos y de herir gravemente a un tercero en un siniestro ocurrido el pasado 19 de mayo en la avenida 520, entre 161 y 162, en Melchor Romero.

El fallo, que ratifica en todos sus términos el pedido impulsado por el fiscal de la causa, Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de La Plata, considera acreditado que Duarte conducía una camioneta Ford Ranger blanca con patente robada y chasis adulterado, a alta velocidad y de manera imprudente y antirreglamentaria, cuando embistió por alcance a las víctimas, que caminaban empujando una moto Honda Wave tras un ensayo musical.

Como consecuencia del impacto, Franco Giampieri y Axel Martínez murieron en el acto, mientras que Esteban Acosta resultó gravemente herido. Según la investigación dirigida por Padovan, tras el choque Duarte descendió del vehículo, observó a las víctimas y huyó junto a su acompañante sin brindar auxilio, retirando del rodado una bolsa con pertenencias.

El juez de Garantías dispuso mantenerlo en una unidad penitenciaria, destacando la gravedad del caso y riesgo procesal existente. Duarte fue procesado por “doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”.