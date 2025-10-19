Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA AL ACUSADO DE ATROPELLAR Y MATAR EN ROMERO

Avanza la causa por la muerte de dos músicos

Avanza la causa por la muerte de dos músicos

La muerte de los músicos Franco Giampieri y Axel Martínez / el dia

19 de Octubre de 2025 | 02:46
Edición impresa

La Justicia de La Plata resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Héctor Duarte (28), principal acusado de provocar la muerte de dos jóvenes músicos y de herir gravemente a un tercero en un siniestro ocurrido el pasado 19 de mayo en la avenida 520, entre 161 y 162, en Melchor Romero.

El fallo, que ratifica en todos sus términos el pedido impulsado por el fiscal de la causa, Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de La Plata, considera acreditado que Duarte conducía una camioneta Ford Ranger blanca con patente robada y chasis adulterado, a alta velocidad y de manera imprudente y antirreglamentaria, cuando embistió por alcance a las víctimas, que caminaban empujando una moto Honda Wave tras un ensayo musical.

Como consecuencia del impacto, Franco Giampieri y Axel Martínez murieron en el acto, mientras que Esteban Acosta resultó gravemente herido. Según la investigación dirigida por Padovan, tras el choque Duarte descendió del vehículo, observó a las víctimas y huyó junto a su acompañante sin brindar auxilio, retirando del rodado una bolsa con pertenencias.

El juez de Garantías dispuso mantenerlo en una unidad penitenciaria, destacando la gravedad del caso y riesgo procesal existente. Duarte fue procesado por “doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”.

 

