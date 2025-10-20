El United se quedó con el clásico ante Liverpool

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Manchester United derrotó 2 a 1 a Liverpool en Anfield y cortó una racha de diez partidos sin victorias en condición de visitante ante su clásico rival. El conjunto dirigido por Ruben Amorim se impuso con autoridad y agravó la crisis del campeón defensor, que acumula tres derrotas consecutivas en la Premier League.
El encuentro se abrió de inmediato: al minuto de juego, Bryan Mbeumo aprovechó una gran combinación con Amad Diallo y definió ante Giorgi Mamardashvili para adelantar a los Red Devils.
Liverpool respondió con insistencia y contó con varias chances a través de Cody Gakpo, quien estrelló dos remates en los palos antes del descanso. En la segunda parte, el neerlandés encontró su revancha al empujar un centro de Federico Chiesa y puso el 1-1. Cuando parecía que el local iba por la remontada, Manchester United dio el golpe final. A los 37 minutos del complemento, Bruno Fernandes lanzó un centro preciso y Harry Maguire apareció de cabeza para sentenciar el 2 a 1 definitivo. Los de Old Trafford no ganaban en Anfield desde enero de 2016.
El argentino Emiliano Buendía convirtió un gol decisivo en la victoria de Aston Villa sobre Tottenham por 2 a 1 en Londres y alcanzó su registro goleador de la temporada pasada en apenas diez partidos.
El argentino selló la remontada con un zurdazo a los 32 minutos del segundo tiempo que confirmó el buen momento del equipo de Unai Emery en la Premier League. Tottenham se había puesto en ventaja en el primer tiempo por intermedio del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero el Villa ajustó el rendimiento tras el descanso y encontró la igualdad con un tanto de Ollie Watkins. Emery apostó por el ingreso de Buendía para buscar mayor profundidad, y la respuesta fue inmediata: el rosarino tomó la pelota en la puerta del área y colocó un disparo preciso al ángulo para el triunfo.
