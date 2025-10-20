Un joven alterado quiso prender fuego a dos policías

En Altos de San Lorenzo un joven protagonizó un violento incidente, que por poco no termina en tragedia.

Ocurrió cerca de las tres de la tarde del sábado en una vivienda de la calle 17 entre 79 y 80.

Al lugar, luego de conocerse la denuncia, acudieron varios móviles y efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación.

En ese lugar, de acuerdo al reporte oficial, tomaron contacto con una mujer de 51 años, quien denunció que el hijo se encontraba agresivo dentro de la finca y que le había pegado a la hermana.

En un estado que consideró de alteración e, incluso con amenazas con un cuchillo, decidió pedir ayuda.

Los voceros explicaron que el acusado se negó en repetidas oportunidades a deponer su actitud, por lo que decidieron una intervención de urgencia para poner a resguardo su integridad y la de terceros.

Sin embargo, cuando aparecieron dos agentes en el interior de la finca, los roció con un líquido inflamable e inició un foco ígneo mediante el empleo de un mechero.

Se supo que los efectivos requirieron de asistencia médica y hasta de un traslado al Hospital San Martín para un tratamiento más específico por las lesiones recibidas.

Acto seguido, con el agresor detenido, fue derivado a la sede de la comisaría octava, donde quedó detenido por una grave acusación: tentativa de homicidio.

El imputado tiene 25 años y no cuenta con ocupación fija.

En la orden de detención, el juez Agustín Crispo hizo lugar al requerimiento formulado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Dijo el magistrado: “Convertir en detención la aprehensión de Iván Gonzalo Valdaro, por resultar probablemente autor penalmente responsable del hecho acaecido el 18 de octubre de 2025, constitutivo -prima facie- del delito de tentativa de homicidio calificado por ser contra un miembro de las fuerzas policiales en concurso ideal con incendio calificado por poner en peligro de muerte a alguna persona”.

Las mismas fuentes indicaron que la defensora del imputado requirió su inmediata derivación a un centro de salud mental.