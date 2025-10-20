Real Madrid se mantuvo en lo más alto de LaLiga

En la continuación de la novena fecha de la liga española, Real Madrid derrotó 1-0 a Getafe como visitante y se mantuvo en lo más alto. Franco Mastantuono fue titular y salió reemplazado en el segundo tiempo.

Sin dudas, fue un encuentro trabajoso para el Merengue, ante un equipo duro y que toma la iniciativa como local. Si bien el elenco de Xabi Alonso tuvo el protagonismo, le costó romper el bloque defensivo del rival.

Más allá que el Madrid fue levemente superior, el partido se terminó rompiendo en el segundo tiempo. Mastatuono salió reemplazado por Vinicius, mientras que Getafe se quedó con 10 en un complicado momento, por la expulsión de Nyom, un minuto después de haber entrado. El futbolista del elenco local le dio un golpe sin pelota a Vinicius, por lo que terminó viendo la tarjeta roja.

Y a los 35´, luego de un buen pase de Güler, Kylian Mbappé marcó el único tanto del encuentro para romper la paridad, con un buen derechazo.

Sobre el final, Getafe se quedó con 9 jugadores por la expulsión de Sancris, por doble amarilla. De esta forma, Real Madrid se terminó quedando con una victoria clave, para seguir en lo más alto y seguir sacándole dos puntos de ventaja al perseguidor Barcelona.

Justamente, el próximo fin de semana, ambos equipos se verán las caras en el Santiago Bernabéu. El choque será el domingo próximo a partir de las 12:15, donde el liderazgo estará en juego. Barcelona esperará poder contar con Lamine Yamal.

En otros de los partidos que se disputaron, Elche igualó sin goles con Athletic Bilbao como local, mientras que Real Sociedad igualó 1-1 como visitante ante Celta y se mantiene en puestos de descenso.

Por su parte, Rayo Vallecano goleó 3-0 a Levante y sigue acercándose a los puestos de clasificación a las copas internacionales. La fecha se cierra hoy a las 16, donde el Deportivo Alavés de Coudet recibirá a Valencia.