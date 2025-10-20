Nico Paz le dio el triunfo al Como ante Juventus

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Como derrotó ayer a Juventus como local por 2 a 0 y le quitó el invicto de la temporada con una actuación determinante de Nicolás Paz, autor de un gol y una asistencia para sorprender al equipo de Turín.
El encuentro se resolvió desde el inicio, ya que a los 4 minutos, Paz ejecutó un centro preciso al segundo palo que el alemán Marc-Oliver Kempf transformó en el 1 a 0.
La ventaja inicial obligó a Juventus a adelantar sus líneas, pero el equipo de Massimiliano Allegri mostró escasa claridad en ataque y volvió a exhibir las mismas dificultades que lo habían acompañado en sus últimos compromisos.
Como administró la pelota con criterio y sostuvo el control territorial ante un rival que no logró imponer su jerarquía para en los tramos finales, cuando el visitante intentaba forzar el empate, el argentino Paz aseguró el resultado con un zurdazo desde la media luna que selló el 2 a 0 definitivo.
La caída marcó el cierre del invicto de Juventus en la temporada tras ocho partidos, con una serie previa de cinco empates que había encendido las alarmas en Turín, mientras que el conjunto lombardo, en cambio, reafirmó su perfil competitivo en la Serie A y mostró el impacto de su apuesta por jóvenes talentos.
Con apenas 19 años, el mediocampista argentino formado en Real Madrid se consolidó como figura en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que continúa sumando puntos clave en su objetivo de afianzarse en la categoría.
Por su parte, Milan derrotó 2-1 a Fiorentina como local y se subió a la cima de la Serie A, gracias al doblete de Rafael Leao. Para el Viola, que está en zona de descenso, marcó Gosens.
Por su parte, se completaron los siguientes encuentros: Genoa 0-0 Parma, Cagliari 0-2 Bologna y Atalanta 0-0 Lazio. Hoy se cierra la fecha 7 con el partido en el que Cremonese va a recibir a Udinese, a partir de las 15:45.
