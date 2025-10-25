Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: clases de bochas, feria de emprendedores, fiesta de fin de año y circo

25 de Octubre de 2025 | 01:52
Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

bochas en el círculo trentino

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.

Feria en Centro de Tercera edad

El “Centro de la tercera edad pétalos de rosas de abril”, ubicado en Calle 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso, informó que el domingo 9 de noviembre de 2025, en el horario de 15 a 20, se llevará a cabo la feria de emprendedores con entrada gratuita. Quienes se interesan en contar con un stand para exhibir sus productos, pueden consultar a Laura 221 524 1476.

Fiesta en el Deportivo Villa Elisa

El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una gran fiesta, a realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.

Circo en Garibaldi

Hay clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

 

