El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados

La causa por el embiste fatal ocurrido el 19 de mayo en 520 entre 161 y 163, donde murieron los músicos Franco Giampieri y Geremías Martínez y resultó herido Esteban Acosta, sumó un giro clave en las últimas horas. El principal imputado, Héctor Emanuel Duarte, apodado “Chiquito”, actualmente detenido con prisión preventiva, cambió su defensa y encaró una nueva estrategia judicial.

El caso quedó ahora en manos del mismo estudio jurídico que representa a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, en otro expediente resonante por un siniestro vial que tiene nuestra ciudad.

De esta forma los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari asumieron la defensa de Duarte y adelantaron que presentarán una batería de medidas de prueba para intentar modificar su situación procesal.

Según la nueva estrategia, Duarte no era quien conducía la camioneta que embistió a los jóvenes y se dio a la fuga, sino que el vehículo habría sido utilizado por terceros. Esta hipótesis es la que Duarte declaró cuando fue indagado por la UFI N°12, a cargo del fiscal Fernando Padován, que lo ubicó al volante y logró su detención por doble homicidio culposo agravado por fuga.