River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia de Mendoza se clasificó para la final de la Copa Argentina, tras vencer a River por 4-3 en la definición por tiros penales, luego haber igualado 0 a 0 durante el tiempo reglamentario del cotejo jugado esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes de esta ciudad.
De esta manera, el equipo mendocino, que logró un resultado histórico, se enfrentará en la final a Argentinos Juniors, vencedor de Belgrano de Córdoba en la otra semifinal.
El entretiempo se demoró casi 50 minutos, debido a la intensa lluvia que azotó a la capital cordobesa cuando estaba por terminar el primer período. Luego de una larga espera, el árbitro Andrés Gariano decidió que se reanuden las acciones, aunque el resultado se mantuvo inalterable.
¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINÓ A RIVER Y ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025
Villa convirtió el penal con el cual la Lepra Mendocina se impuso 4-3 en la tanda, tras el 0-0 en los 90 '. pic.twitter.com/1MDtL9db3F
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Andrés Gariano.
