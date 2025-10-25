Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Expectativas del mercados tras las legislativas

Qué anticipan los economistas sobre el rumbo

Qué anticipan los economistas sobre el rumbo
25 de Octubre de 2025 | 01:36
Edición impresa

El Gobierno de Javier Milei llega a las elecciones legislativas de este domingo con la economía en una pausa tensa. En el Palacio de Hacienda aseguran que el rumbo fiscal y monetario no cambiará después de los comicios, aunque los especialistas coinciden en que el resultado electoral será determinante para definir la intensidad de las medidas que vendrán. El dólar, la tasa de interés y las reformas estructurales aparecen como las tres variables clave del escenario poselectoral.

De acuerdo con un informe de Poliarquía, el Gobierno evalúa tres escenarios posibles. El primero, considerado base, prevé un triunfo nacional del 36%, cuatro puntos por encima de Fuerza Patria. El optimista proyecta un 39% para La Libertad Avanza, con una ventaja de ocho puntos, mientras que el pesimista le asigna un 32%, por debajo del 34% de la oposición. En función de estos resultados, el oficialismo calibrará sus próximos pasos económicos y políticos.

Los analistas advierten que el día después de los comicios traerá tensiones. Según Martín Kalos, director de Epyca Consultores, el Gobierno enfrentará en la semana posterior vencimientos de contratos de dólar futuro y bonos dólar linked por unos 5000 millones de dólares. “Una devaluación antes del 31 de octubre sería muy costosa; cualquier modificación cambiaria, si ocurre, será en noviembre”, explicó.

Desde Wells Fargo coinciden en que la presión sobre el peso persistirá y consideran que la intervención del Tesoro de Estados Unidos no puede sostenerse indefinidamente. “Esperamos una mayor depreciación del peso y un esquema de flotación con intervenciones esporádicas”, señalaron. En esa línea, parte del mercado cree que el actual esquema de bandas podría ser revisado si se deteriora la confianza en el programa monetario.

Mientras tanto, la actividad económica continúa sin señales firmes de recuperación. Un informe de LCG estimó que hasta agosto la economía cayó 0,6% frente a diciembre, aunque proyecta un crecimiento de 3,8% para 2025 si se estabilizan las variables financieras. La baja de tasas que impulsa el Banco Central podría ser una herramienta clave para sostener la reactivación en los próximos meses.

Para Kalos, el camino de normalización debería incluir una reducción gradual de los encajes bancarios a los niveles previos a la suba que los llevó al 50%. “Eso permitiría mejorar el crédito y aliviar a las pymes, que hoy enfrentan un costo financiero altísimo”, explicó.

En el sector financiero también se sigue con atención el resultado electoral. En JP Morgan esperan que el oficialismo mejore su desempeño respecto a septiembre, cuando perdió en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos. “Si el resultado es mejor que ese, el mercado podría reaccionar positivamente, con una suba en bonos y acciones”, indicaron desde la entidad.

No obstante, otros informes prevén un panorama más cauteloso. Desde la consultora 1816 advierten que, aún en un escenario base sin extremos, el Gobierno difícilmente logre mayoría propia en el Congreso. “Con un tercio de Diputados, incluyendo al PRO, podrá sostener vetos, pero deberá negociar cada ley con bloques de centro”, sostienen.

 

