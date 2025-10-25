Spagnuolo pidió ser sobreseído en la causa

La defensa del exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo presentó un escrito ante la Cámara Federal, en el que pide que se revoque una decisión del juez Sebastián Casanello, se declare la nulidad de las grabaciones y se dicte su sobreseimiento.

En la presentación, la defensa de Spagnuolo se limita a señalar que los audios no pueden constituir el inicio de una investigación penal por violar garantías constitucionales, al haber sido grabados y distribuidos sin consentimiento.

Sin embargo, Spagnuolo no reconoce como propia la voz de las grabaciones y no hay referencia alguna al supuesto esquema de corrupción que describen los audios.

El planteo es similar al de los dueños de la droguería Suizo Argentina. El abogado de los Kovalivker, solicitó la nulidad de las grabaciones y de todo lo actuado, pero el juez Casanello, siguiendo el dictamen del fiscal Franco Picardi, rechazó el planteo.