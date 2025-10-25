Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco

Los fiscales de La Matanza Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli solicitaron la prisión preventiva para los ocho sospechosos detenidos por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). En el mismo dictamen, de más de 270 páginas, los investigadores también pidieron que la causa sea remitida al fuero federal, al considerar que el hecho está vinculado con una organización narco de alcance internacional.

El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara, en el marco de una causa que conmocionó al país por la crueldad con la que fueron atacadas las víctimas, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados el 20 de septiembre en el fondo de una vivienda de la calle Chañar al 700, en Florencio Varela.

Los fiscales sostienen que las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en el contexto de una venganza narco. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron engañadas por personas de su entorno para asistir a una supuesta fiesta en Ciudad Evita, pero en realidad fueron llevadas a la casa donde las retuvieron y ejecutaron, como represalia por el robo de varios kilos de cocaína pertenecientes a una banda criminal con vínculos en Perú.

En su presentación, los fiscales describieron que los autores actuaron con un “alto grado de agresividad” y “total desprecio por la vida”, prolongando deliberadamente el sufrimiento de las víctimas. “No conformes con llevar a cabo la sustracción en estudio, mutilaron salvajemente a las víctimas hasta conducirlas al inevitable desenlace fatal”, señalaron.

El fiscal Adrián Arribas, en uno de los pasajes más duros del dictamen, aseguró que los agresores “lograron ver saciada su sed de prolongar la agonía de las jóvenes, conllevando a su ultraje, sometimiento e impotencia”.

Y añadió: “En este acontecimiento salvaje, inhumano y brutal, los imputados solo tuvieron en miras el aniquilamiento, generando el clima de hacerlas sentir la venida de la muerte como un acto moroso, en donde los agresores fueron provocando lesiones que evitaran que la muerte se produzca inmediatamente”.

Los acusados son Celeste González Guerrero (28), Milagros Ibáñez (20), Iara Ibarra (19), Matías Ozorio (28), Maximiliano Parra (18), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Miguel Villanueva Silva (25) y Ariel Giménez (29). Todos enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y premeditación, y en el caso de los hombres, también por violencia de género.

Quiénes son los prófugos

El supuesto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se encuentra detenido en Perú, a la espera de ser extraditado. Otros tres acusados -Alex Roger Ydone Castillo, Manuel David Valverde Rodríguez y David Morales Huamani- continúan prófugos con alertas rojas de Interpol.

Según los fiscales, las jóvenes quedaron atrapadas en medio de una guerra narco, y fueron asesinadas para enviar un mensaje a la banda rival. “Tras ingresar en la casa, los agresores les hicieron saber sus verdaderas intenciones: la recuperación de la droga presumiblemente sustraída. Las retuvieron contra su voluntad, las amordazaron, sometiéndolas a un sufrimiento inhumano”, detallaron.

El dictamen incorpora un enfoque de género. Los fiscales señalaron que Lara, Morena y Brenda eran víctimas en situación de vulnerabilidad, y que los agresores “invadieron su intimidad, tratándolas como objetos”, en un acto de cosificación extrema. “Solo una acción penal con enfoque de género y debida diligencia reforzada permitirá avanzar en la erradicación de las condiciones que perpetúan la prostitución como forma de violencia y subordinación contra las mujeres”, afirmaron.

La investigación considera que el crimen está esclarecido en su aspecto material. Ahora, el desafío será determinar quiénes ordenaron la ejecución desde Perú y cómo operaba la red narco que cruzó las fronteras y terminó en una de las escenas más atroces.