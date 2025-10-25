El mercado apuesta a más demanda de pesos

Pase lo que pase este domingo con el resultado de las elecciones, la semana próxima las empresas tendrán que empezar a juntar pesos para pagar las obligaciones del mes, como son las quincenas de los trabajadores, alquileres, préstamos, impuestos, entre otros. Y para poder hacer frente a esos compromisos tendrán que conseguir moneda local, algo que escasea últimamente en el mercado ante el deseo de dolarizar carteras de los inversores previo a las elecciones.

Los analistas consideran que hay dos opciones para que aparezca la moneda nacional . Uno es que los que compraron dólares salgan a vender si el resultado de las elecciones es considerado positivo, y el otro es que el Gobierno provea la liquidez.

Este miércoles 29 de octubre el equipo de Luis Caputo tiene un vencimiento importante de unos $11 billones que podría no ser renovado íntegramente.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, considera que si el resultado de las elecciones es favorable para el Gobierno, en la próxima licitación la Secretaría de Finanzas tendrá que liberar pesos.