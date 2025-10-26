Periodistas extranjeros cuestionaron el trato oficial

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), emitió ayer un comunicado expresando “preocupación ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas” de hoy.

“En las últimas horas, nuestros asociados -así como otros corresponsales no afiliados- han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que cuentan acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida, e imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”, expresaron los corresponsales extranjeros.

Y agregaron: Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de “falta de espacio” en el búnker libertario.

Ante esta situación, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana los invitó, a través de su red social X, a participar del búnker que esta fuerza política tendrá en el Hotel Brizo de nuestra ciudad.