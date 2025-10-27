¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?

La semana pasada, Wanda Nara sorprendió a todos al revelar en sus redes sociales que el domingo tendría que ir a cumplir con un deber cívico extra: presidir la mesa de votación. “Este finde soy presidenta de mi mesa”, escribió la conductora de “MasterChef Celebrity” en un posteo de Instagram.

Sin embargo, el domingo, la empresaria brilló por su ausencia, lo que hizo que muchos se preguntaran qué había pasado con su presencia. La respuesta es bastante sencilla: la modelo, famosa por sus estrategias de marketing, se había sumado a una campaña publicitaria para una reconocida cervecería y la convocatoria a las urnas era parte de esta publicidad.

Pese a que muchos querían verla oficiando de presidente, Wanda pasó un domingo familiar en donde continuó celebrando el cumpleaños de su hija menor, Isabella Icardi, que había comenzado el sábado con un gran despliegue. Este festejo coincidió también con el de su nueva pareja, Martín Migueles, a quien le dedicó un tierno mensaje en redes: “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió junto a una serie de emojis y un video en donde se lo veía al empresario manejando.

Sumado a eso, la mediática agregó un tema que contenía un estribillo de lo más elocuente: “Con tremendo solcito / brillan como nunca tus ojitos bonitos / ¿Cómo no me vo’a enamorar? ¿Cómo no te voy a cuidar? Pa que te quede”.