Taiana visitó a CFK y reclamó su libertad

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP) en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó ayer a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que cumple prisión domiciliaria en el departamento situado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En medio de una campaña atípica, donde el postulante peronista no levantó demasiado su perfil, el encuentro se produjo luego de que el dirigente emitiera su voto en Vicente López y antes del cierre de la jornada electoral.

Según relató en sus redes sociales tras el mitín, la conversación giró en torno a la situación política actual y al desarrollo de la campaña bonaerense, en un clima que describió como distendido.

Taiana afirmó que encontró a la exmandataria “de buen ánimo y con esperanza”, y señaló que “sigue muy atenta a lo que ocurre en todo el país”.

El exministro de Defensa destacó la importancia de una alta participación ciudadana en las elecciones legislativas y celebró la implementación del sistema de Boleta Única de Papel, aunque advirtió que “en distritos donde se eligen varias categorías puede prestarse a confusión”.

En sus redes sociales, publicó un mensaje en el que pidió que “las próximas elecciones la encuentren libre y sin proscripciones” y expresó su deseo de que “Argentina empiece a transitar otro camino”.