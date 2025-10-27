Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Política y Economía |Se reunió con la expresidenta en su departamento

Taiana visitó a CFK y reclamó su libertad

27 de Octubre de 2025 | 02:47
Edición impresa

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP) en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó ayer a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que cumple prisión domiciliaria en el departamento situado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En medio de una campaña atípica, donde el postulante peronista no levantó demasiado su perfil, el encuentro se produjo luego de que el dirigente emitiera su voto en Vicente López y antes del cierre de la jornada electoral.

Según relató en sus redes sociales tras el mitín, la conversación giró en torno a la situación política actual y al desarrollo de la campaña bonaerense, en un clima que describió como distendido.

Taiana afirmó que encontró a la exmandataria “de buen ánimo y con esperanza”, y señaló que “sigue muy atenta a lo que ocurre en todo el país”.

El exministro de Defensa destacó la importancia de una alta participación ciudadana en las elecciones legislativas y celebró la implementación del sistema de Boleta Única de Papel, aunque advirtió que “en distritos donde se eligen varias categorías puede prestarse a confusión”.

En sus redes sociales, publicó un mensaje en el que pidió que “las próximas elecciones la encuentren libre y sin proscripciones” y expresó su deseo de que “Argentina empiece a transitar otro camino”.

LE PUEDE INTERESAR

Ricardo Alfonsín fue con su nieta a sufragar

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El candidato Cervi, víctima de un asalto

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Taiana junto a Cristina en el departamento de SaN jOSÉ 1111 / x

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei

Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026

El regreso de una misa que prohibió Francisco

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Últimas noticias de Política y Economía

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores

Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
Deportes
VIDEO. Román Gómez: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones
Espectáculos
De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto
¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla