Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

Este domingo se vivió una jornada clave para la democracia argentina: los ciudadanos acudieron a las urnas para renovar gran parte del Congreso.

Se votó para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 24 senadores nacionales. En ocho jurisdicciones además -Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego- los comicios incluyeron las 24 bancas de senadores que estaban en disputa.