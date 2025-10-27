En Berisso, el PJ ganó pero achicó la diferencia

La lista de diputados nacionales de Fuerza Patria obtuvo en Berisso el 44,7 por ciento de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza, que sacó 37,5 por ciento de los votos. En tanto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) quedó como tercera fuerza con 5,93 por ciento de los votos y en cuarto lugar quedó Propuesta Federal para el Cambio con 3,13 por ciento.

Si bien la diferencia en el vecino distrito fue de más de siete puntos, si se compara con la elección del 7 septiembre, en la que se eligieron legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, el peronismo perdió un punto porcentual, ya que en esa oportunidad había obtenido el 46,93 por ciento de los votos.

En esa oportunidad, el primer candidato de la lista de concejales había sido el propio intendente del distrito, Fabián Cagliardi, que había ejercido una postulación testimonial en su distrito.

Sin embargo, en esa elección, los libertarios habían sacado en el vecino distrito el 29,07 por ciento, lo que implica para la alianza violeta un incremento respecto de la elección local de 8,18 por ciento de los votos de crecimiento para la elección de diputados nacionales.

En tercer lugar quedó el FIT, que consolidó su presencia, en unos comicios que en la ciudad ribereña tuvo una participación del 72,58 por ciento, por encima de los comicios locales del mes pasado.