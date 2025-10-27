Alberto F. votó y salió rápido en Puerto Madero

En medio del curso de la causa en su contra por violencia de género contra Fabiola Yáñez y tras reaparecer con mensajes picantes contra el Gobierno en sus redes sociales, el expresidente Alberto Fernández participó emitió ayer su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero.

El exmandatario llegó al establecimiento poco antes del mediodía a bordo de un vehículo blanco y acompañado por su custodia oficial, en un operativo discreto pero coordinado para facilitar el ingreso y la salida del lugar.

Fernández mantuvo la rutina de sufragar en el mismo establecimiento donde lo hizo en comicios anteriores, tanto durante su gestión presidencial como tras dejar el cargo. Su aparición pública generó expectativa entre los medios y los transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del edificio, aunque el ex jefe de Estado evitó dar declaraciones prolongadas y no respondió preguntas de la prensa.

Al salir del establecimiento, se limitó a manifestar que con su voto estaba “defendiendo la democracia”, una frase que pronunció en tono breve antes de volver a su vehículo. “Solo eso”, soltó y limitó a los periodistas antes que le hagan nuevas preguntas.

Minutos después, el expresidente abandonó la UCA a bordo del mismo auto, que se retiró a gran velocidad del predio escoltado por el equipo de seguridad.

Aunque su intervención fue breve y sin declaraciones políticas adicionales, su paso por la UCA marcó una de las pocas apariciones públicas del exmandatario en los últimos meses, manteniendo el perfil bajo que adoptó tras dejar la Casa Rosada.