Reapareció Espert para “hacer un aporte”

Luego de renunciar a su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Provincia de Buenos Aires, el economista José Luis Espert, emitió ayer su voto en una escuela de la localidad bonaerense de Beccar. Su reaparición causó sorpresa ya que, desde la irrupción en los medios del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario presuntamente relacionado con el narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

Después sufragar, se limitó a afirmar que se ubica “en el lugar que me corresponde”, sin ofrecer mayores precisiones sobre su situación o su rol actual dentro del espacio político libertario.

Espert llegó acompañado por su esposa, con quien esperó algunos minutos en el establecimiento antes de retirarse. Durante su breve contacto con los periodistas presentes, sostuvo que no tenía intención de “dar declaraciones”, aunque expresó que se trata de “un día muy bueno para la democracia”. Consultado sobre la boleta de La Libertad Avanza, en la que aún figura su nombre en lugar del de Diego Santilli, volvió a responder que se ubica “en el lugar que me corresponde”, evitando detallar si mantiene algún tipo de participación activa en la campaña o en el armado político del espacio.

Antes de abandonar el lugar, Espert agregó que siempre se consideró “un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política” y se retiró rápidamente sin responder más preguntas.