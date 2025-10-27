En Ensenada, LLA acortó la distancia

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
LLA va por el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa
EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Ensenada, la lista de Fuerza Patria se impuso con el 52,8% de los votos. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, que obtuvo el 32% de los sufragios. Detrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con el 5,33% y Propuesta Federal para el Cambio con el 2,47%.
En comparación con el resultado de las elecciones legislativas de septiembre en la Provincia, el espacio libertario logró achicar la diferencia con el peronismo. Por entonces, el oficialismo encabezado por el intendente, Mario Secco -quien había sido candidato testimonial- había obtenido el 65,90 por ciento, el espacio libertario alcanzó el 24,21 por ciento de los sufragios. Mientras, en el comicio anterior la brecha entre ambos espacios fue de casi 42 puntos, en esta oportunidad bajó a la mitad.
De este modo, el peronismo en el vecino distrito perdió 13 puntos contra los 8 que sumó la fuerza que lidera el presidente Javier Milei.
Por su parte, la Izquierda (FIT) también logró mejorar su performance electoral, al sumar casi dos puntos de una elección a la otra. En la primera, sacó el 4,04 por ciento de los sufragios y ayer obtuvo el 5,33 por ciento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí