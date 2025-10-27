En Ensenada, LLA acortó la distancia

En Ensenada, la lista de Fuerza Patria se impuso con el 52,8% de los votos. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, que obtuvo el 32% de los sufragios. Detrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con el 5,33% y Propuesta Federal para el Cambio con el 2,47%.

En comparación con el resultado de las elecciones legislativas de septiembre en la Provincia, el espacio libertario logró achicar la diferencia con el peronismo. Por entonces, el oficialismo encabezado por el intendente, Mario Secco -quien había sido candidato testimonial- había obtenido el 65,90 por ciento, el espacio libertario alcanzó el 24,21 por ciento de los sufragios. Mientras, en el comicio anterior la brecha entre ambos espacios fue de casi 42 puntos, en esta oportunidad bajó a la mitad.

De este modo, el peronismo en el vecino distrito perdió 13 puntos contra los 8 que sumó la fuerza que lidera el presidente Javier Milei.

Por su parte, la Izquierda (FIT) también logró mejorar su performance electoral, al sumar casi dos puntos de una elección a la otra. En la primera, sacó el 4,04 por ciento de los sufragios y ayer obtuvo el 5,33 por ciento.