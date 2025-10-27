Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa

Benjamín Vicuña ha sido tentado para cambiar de rubro: el actor, protagonista de varias películas de próximo estreno, podría pasar a la conducción.

Es que lo llamaron de El Trece, buscando la seducción natural del “principito” chileno para conducir un programa de entretenimiento en el verano.

El canal estaría pensando en volver a sacar al aire “The Balls” tras la finalización de “Buenas Noches Familia” en diciembre, pero sin Guido Kaczka al frente: para ese lugar contacaron al chileno, y el actor, al parecer, tiene muchas ganas de hacerlo.

A “The Balls” no le fue bien en su primera temporada, a pesar de que fue muy promocionada: quizás el verano y el chileno ayuden a levantar el perfil del programa de entretenimientos. Mientras tanto, Vicuña tiene que lidiar con las cuestiones legales en torno a La China Suárez y sus hijos: esa podría ser una de las razones por las que el actor, finalmente, podría dar el “no”.