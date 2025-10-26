Cerraron los comicios en Argentina: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas 2025

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones y por qué será clave Córdoba y Santa Fe
A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones y por qué será clave Córdoba y Santa Fe
Los comicios legislativos en Argentina cerraron a las 18 con una participación del padrón que hasta las 16 alcanzaba al 50 por ciento según consignó la Junta Electoral Nacional.
En las elecciones legislativas 2025, los ciudadanos definen la nueva composición del Congreso de la Nación, con 127 bancas en juego en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.
Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.
Es la primera vez que se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), un método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
Córdoba y Santa Fe, claves
En la Provincia de Buenos Aires el peronismo tendría ventaja y en la Ciudad se impondría La Libertad Avanza, con lo cual la clave para determinar cuál de esos espacios gana la cuenta nacional estará en los resultados de Córdoba y Santa Fe, los otros dos grandes distritos del padrón.
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que, en conjunto, definen más del 60% del padrón nacional.
Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados
Como se vino detallando, La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó que los resultados de las elecciones legislativas se informen por distritos, desechando así la aspiración del Gobierno de aglutinarlos en un conteo nacional.
A partir de las 21 se esperan los primeros resultados del recuento provisorio en cada provincia.
Para el oficialismo, el objetivo en estos sufragios se centró en cautivar al tercio de votantes que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. En este sentido, se estipula que La Libertad Avanza “pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos”.
Por otra parte, para Fuerza Patria, estos comicios también resultan cruciales. Los resultados no solo les arrojarían un panorama de la situación en la que se encuentra el peronismo a nivel político, sino que, además, podría ser la base que utilizarían “para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027”.
De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas.
Será la primera elección en la que compiten, tras plantear que su intención es “crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas”.
