Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe

La reciente ola de movimientos y la confirmación presidencial de una “readecuación” del Gabinete tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 han generado un profundo análisis sobre la segunda fase del gobierno de Javier Milei. En este cuadro se presentaría un dilema entre dos referentes libertarios clave: Guillermo Francos y Santiago Caputo, quienes mostraron sus diferencias en los últimos días de campaña. ¿Hay cambio en la jefatura de Gabinete?

La dinámica entre Guillermo Francos -que anoche recibió un agradecimiento de Milei-y Santiago Caputo es fundamental para entender el esquema de poder actual y futuro de la Casa Rosada. Representan dos pilares de la gestión de Milei, con roles y enfoques muy distintos.

El “Negociador”. Francos es la cara de la política. Su trayectoria le confiere la experiencia necesaria para el “toma y daca” con la oposición y los poderes provinciales. Su poder se basó hasta ahora en la capacidad de construir consensos para sacar las leyes adelante. Siempre buscó la gobernabilidad (cediendo o negociando puntos) a través de los canales institucionales.

En cambio, el “asesor”, ministro sin cargo por el momento, es la persona de confianza del Presidente en la estrategia de comunicación, narrativa y electoral. Caputo busca la victoria cultural (manteniendo la narrativa firme) por encima de la negociación, con una perspectiva enfocada en la lealtad y el mensaje directo. Se sabe que Javier Milei le dará ahora un alto cargo ¿reemplazará a Francos como jefe de los ministros?

Cambios obligados, “portazo” y otra salida

A la salida obligada de funcionarios que deberán asumir su compromiso legislativo, se suma la minuciosa evaluación de cada área sujeta al plebiscito de la gestión que suponen las elecciones de medio término. Otro factor que obligó a implementar modificaciones fueron las tensiones internas que atraviesa al equipo que rodea al libertario.

Milei aspira a ponerle fin a las rispideces entre funcionarios y socavar las diferencias que dividen a sus principales colaboradores. Para eso, tiene en mente un reseteo del Gabinete que podría incluir la creación de nuevas áreas y la fusión de otras. ¿Y algunas sorpresas?

Claro que una sopresa la dio antes de la elección Gerardo Werthein con un “portazo” a Cancillería. El funcionario dejó trascender su malestar a través de los medios de comunicación por el posible desembarco formal del asesor Santiago Caputo en el equipo de gestión, se ganó la desaprobación del mandatario que venía sumando reclamos. Un hombre de Luis Caputo, el economista Pablo Quirno, fue el elegido muy rápido en su lugar.

Lo cierto es que la designación de un cargo formal para el consultor (Caputo chico) que, hasta entonces, se movía en las sombras, también parece estar garantizada. Aún sin forma, la idea es que tenga firma y “tenga responsabilidades”, como pidió Francos.

Sin embargo, el futuro del ministro coordinador y de su apadrinado, Lisandro Catalán (Interior) por estas horas es un enigma. De buena relación con Javier y Karina Milei, de las pocas firmes, vive momentos de extrema tensión con Caputo, lo que podría torcer su voluntad de continuar integrando la nómina de colaboradores.

Otro tema a resolver si el vocero presidencial electo legislador porteño, Manuel Adorni, sigue en la Casa Rosada, pero con otras funciones. Karina Milei lo querría cerca suyo.

En la administración libertaria descuentan la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tendrá una banca en la Cámara de Senadores desde diciembre, y la secretaria de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de su riñón, es la principal apuntada para sucederla al frente del ministerio.

Asimismo, varias voces de la mesa chica que rodea a Milei aseguran que está en estudio la posible fusión del Ministerio de Seguridad con el de Justicia. El abogado Mariano Cúneo Libarona ya anunció su renuncia hoy al frente de la cartera.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde a Caputo, suma su nombre para el liderazgo de la cartera, pero desde su entorno niegan la posibilidad.

Con la vacante abierta, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia.

Al igual que Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, deberá abandonar su cargo para asumir a su banca por Mendoza en la Cámara de Diputados, y su lugar podría ser ocupado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, o algún referente de las fuerzas.

¿Un puente a los aliados?

Con la idea de tender puentes con sectores aliados, hay quienes no descartan la incorporación de nombres que acerquen los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada, que podrían ocupar áreas claves como Transporte o Energía. Un ejemplo podría ser la salteña Flavia Royón, quien formó parte de la secretaría de Minería, a la que ponderan pese a su salida.

Otro de las propuestas que podría tener lugar es la del exministro de Energía Javier Iguacel, que goza de la bendición de Santiago Caputo, aunque más allá de los ofrecimientos, no hay precisiones porque como planteó el mandatario, “la mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo” .

