Ricardo Alfonsín fue con su nieta a sufragar

Luego de una campaña novedosa en redes sociales, el primer candidato a diputado nacional bajo el sello de Proyecto Sur por la Provincia de buenos Aires, Ricardo Alfonsín —en una imagen cargada de ternura y nostalgia—, votó acompañado por su nieta Charo frente a la mesa de comicios en la escuela Municipal N° 1 Juan Galo de Lavalle ubicada en San Martín 405, Chascomús.

En la fotografía de un voto en compañía de su nieta en la misma escuela donde emitía el sufragio su padre, el presidente Raúl Alfonsín, el primer mandatario tras el regreso a la democracia. Después, estará viajando a la Ciudad de Buenos Aires donde, junto con familiares y amigos esperará el resultado de los comicios.

“A las 8.30, con Charito, ya habíamos votado Chascomús. Por nosotros y por la generaciones futuras no dejemos de ir a votar”, escribió en su perfil oficial de X (ex Twitter).